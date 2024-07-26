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Через 23 года появилось видео разрушение башен-близнецов во время теракта в США в 2001 году

26 июля 2024 21:35
Валерия Барановская - редактор
Теракт в США в 2001 году — появилось новое видео обрушение башен-близнецов
Последствия теракта в США в 2001 году. Фото ukrainianwall.com
Валерия Барановская - редактор

В сети появилось уникальное видео обрушение башен-близнецов во время теракта 11 сентября 2001 года в США. Видео снято японским фотографом Кей Сугимото, опубликовавшим его на YouTube спустя 23 года.

Видео было опубликовано украинскими пабликами.

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Кадры разрушения башен-близнецов в США в 2001 году

В сети появились уникальные кадры теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года в США. Тогда четыре группы террористов захватили пассажирские авиалайнеры и направили их на башни-близнецы, Пентагон и Белый Дом. Это событие стало одним из самых трагических и знаковых не только для американцев, но и всего мира.

Отмечается, что автор видео – японский фотограф Кей Сугимото. Кадры, снятые японцем на профессиональную камеру, исчезли на 23 года. Он опубликовал видео на видеохостинге YouTube.

"Это кадры, которые я снял во время обрушения Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. Снято с крыши дома 64 по улице Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке на камеру Sony VX2000 с телеконвертером", — написал он.

Напомним, когда самолеты таранили башни Всемирного торгового центра, в них находилось примерно 17 400 человек. В общей сложности погибли 2977 человек (без учета террористов-смертников), большинство – в башнях-близнецах в Нью-Йорке. На борту четырех самолетов находились 246 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли.

Напомним, за несколько часов до старта первого турнира в рамках Олимпийских Игр-2024 в Париже объявлена террористическая угроза. Полиция оцепила подходы к стадиону "Парк де Пренс" и близлежащие улицы.

Ранее мы писали, что в американском городе Камден прогремел взрыв на производящем оборонную продукцию заводе General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. По меньшей мере два человека получили ранения, еще один человек пропал без вести.

США теракт видео Белый дом

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