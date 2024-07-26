Теракт в США в 2001 году — появилось новое видео обрушение башен-близнецов

Через 23 года появилось видео разрушение башен-близнецов во время теракта в США в 2001 году
В сети появилось уникальное видео обрушение башен-близнецов во время теракта 11 сентября 2001 года в США. Видео снято японским фотографом Кей Сугимото, опубликовавшим его на YouTube спустя 23 года.
Видео было опубликовано украинскими пабликами.
Кадры разрушения башен-близнецов в США в 2001 году
В сети появились уникальные кадры теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года в США. Тогда четыре группы террористов захватили пассажирские авиалайнеры и направили их на башни-близнецы, Пентагон и Белый Дом. Это событие стало одним из самых трагических и знаковых не только для американцев, но и всего мира.
Отмечается, что автор видео – японский фотограф Кей Сугимото. Кадры, снятые японцем на профессиональную камеру, исчезли на 23 года. Он опубликовал видео на видеохостинге YouTube.
"Это кадры, которые я снял во время обрушения Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. Снято с крыши дома 64 по улице Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке на камеру Sony VX2000 с телеконвертером", — написал он.
Напомним, когда самолеты таранили башни Всемирного торгового центра, в них находилось примерно 17 400 человек. В общей сложности погибли 2977 человек (без учета террористов-смертников), большинство – в башнях-близнецах в Нью-Йорке. На борту четырех самолетов находились 246 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли.
Напомним, за несколько часов до старта первого турнира в рамках Олимпийских Игр-2024 в Париже объявлена террористическая угроза. Полиция оцепила подходы к стадиону "Парк де Пренс" и близлежащие улицы.
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