Остін скасував угоди про визнання провини для трьох обвинувачених у терактах у США 2001 року

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: Reuters

Міністр оборони США Ллойд Остін скасував угоди про визнання провини для організатора терактів 11 вересня 2001 року та двох його спільників. Угоди могли забезпечити їм довічне ув'язнення, проте наразі справу буде доведено до суду, і обвинуваченим може загрожувати смертна кара.

Про це повідомило видання The guardian у суботу, 3 серпня.

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Остін скасував угоди про визнання провини для передбачуваного організатора терактів, які були проведені у США 11 вересня 2001 року, та двох інших обвинувачених. Згідно із угодами винуватці погодилися визнати себе винними у змові та вбивстві в обмін на довічне ув'язнення замість смертної кари.

За даними Сьюзан Ескальє, яка здійснює нагляд за процесом у військовому трибуналі, справи обвинувачених відновили як такі, що підлягають смертній карі.

Угоди були укладені у середу, 31 липня, між Ескальє та трьома обвинуваченими — Халідом Шейхом Мохаммедом та двома його спільниками — Валідом бін Аташем та Мустафою аль-Хавсаві. Адвокати вимагали для чоловіків довічного ув'язнення в обмін на визнання вини.

"Ця короткочасна угода була укладена через 16 років після початку судового переслідування цих трьох чоловіків", — йдеться в повідомленні.

Скасування досудової угоди означає, що справу буде доведено до суду, і обвинуваченим може загрожувати смертна кара.