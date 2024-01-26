Министр энергетики заявил, что Украина уже в этом году обеспечит себя своим газом

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Минэнерго

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина в скором времени сможет удовлетворить свои потребности в газе за счет собственной добычи. Произойдет это уже в 2024 году.

Об этом Герман Галущенко рассказал в интервью агентству Reuters.

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"Мы близки к этому. Реально выйти на нулевой газовый баланс уже в этом году", — отметил министр.

Он рассказал, что в прошлом году объем потребления голубого топлива сократился до 19 миллиардов кубометров.

"Важно понимать, что наше потребление резко упало. Многое будет зависеть от того, как будет развиваться отрасль и экономика", — подчеркнул Галущенко.

Министр также добавил, что благодаря снижению уровня потребления пользователями Украине удастся значительно возобновить транспортировку электроэнергии уже этой весной.

Планы Минэнерго на 2024 год

Напомним, ранее в Минэнерго заявляли, что Украина совместно с США и другими союзниками вскоре начнет строительство больших блоков для атомных электростанций. Это должно произойти уже в этом году.

Также мы сообщали, что в Украине в этом году планируется начать строительство четырех новых ядерных реакторов для компенсации энергетических мощностей в результате войны с Россией. Все реакторы будут установлены на Хмельницкой АЭС.