Министр энергетики заявил, что Украина уже в этом году обеспечит себя своим газом
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина в скором времени сможет удовлетворить свои потребности в газе за счет собственной добычи. Произойдет это уже в 2024 году.
Об этом Герман Галущенко рассказал в интервью агентству Reuters.
Галущенко об отечественном газе в Украине
"Мы близки к этому. Реально выйти на нулевой газовый баланс уже в этом году", — отметил министр.
Он рассказал, что в прошлом году объем потребления голубого топлива сократился до 19 миллиардов кубометров.
"Важно понимать, что наше потребление резко упало. Многое будет зависеть от того, как будет развиваться отрасль и экономика", — подчеркнул Галущенко.
Министр также добавил, что благодаря снижению уровня потребления пользователями Украине удастся значительно возобновить транспортировку электроэнергии уже этой весной.
Планы Минэнерго на 2024 год
Напомним, ранее в Минэнерго заявляли, что Украина совместно с США и другими союзниками вскоре начнет строительство больших блоков для атомных электростанций. Это должно произойти уже в этом году.
Также мы сообщали, что в Украине в этом году планируется начать строительство четырех новых ядерных реакторов для компенсации энергетических мощностей в результате войны с Россией. Все реакторы будут установлены на Хмельницкой АЭС.
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