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Міністр енергетики заявив, що Україна вже цьогоріч забезпечить себе своїм газом

26 січня 2024 00:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Міністр енергетики заявив, що Україна вже цьогоріч забезпечить себе своїм газом
Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: Міненерго
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна незабаром матиме змогу задовольнити свої потреби в газі коштом власного видобутку. Станеться це вже 2024 року.

Про це Герман Галущенко розповів в інтерв’ю агентству Reuters.

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"Ми близькі до цього. Реально вийти на нульовий газовий баланс вже цього року", — зазначив міністр.

Він розповів, що торік обсяг споживання блакитного палива скоротився приблизно до 19 мільярдів кубометрів.

"Важливо розуміти, що наше споживання різко впало. Багато залежатиме від того, як розвиватиметься галузь та економіка", — наголосив Галущенко.

Міністр також додав, що завдяки зниженню рівня споживання користувачами, Україні вдасться значно відновити транспортування електроенергії вже цієї весни.

Плани Міненерго на 2024 рік

Нагадаємо, що раніше в Міненерго заявляли, що Україна спільно з США та іншими союзниками невдовзі розпочне будівництво великих блоків для атомних електростанцій. Це має відбутися вже цьогоріч. 

Також ми повідомляли, що в Україні цьогоріч планують розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів для компенсації енергетичних потужностей внаслідок війни з Росією. Всі реактори встановлять на Хмельницькій АЕС. 

Герман Галущенко
українці
Міненерго
Україна
газ
видобуток

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