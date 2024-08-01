Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше — есть жертвы arrow

Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше — есть жертвы

1 августа 2024 11:02
Катерина Османская - Редактор
ДТП с украинцами в Польше — микроавтобус въехал в грузовик
ДТП автобуса с украинскими в Польше. Фото: Fakt.pl
Катерина Османская - Редактор

Вблизи польского города Познань 30 июля микроавтобус с украинцами влетел в заднюю часть грузовика. Водитель сразу погиб. 

Об этом сообщило издание Fakt.pl и Министерство иностранных дел Украины в комментарии 24 канала.

Читайте также:

ДТП с украинскими в Польше

В МИДе рассказали, что авария произошла вечером 30 июля на автомагистрали А2. Микроавтобус Fiat Ducato врезался в заднюю часть грузовика на участке дороги, где происходили работы по строительству полосы.

ДТП в Польше с украинцами 30 июля
ДТП автобуса с украинскими в Польше. Фото: Fakt.pl

"В микроавтобусе находились семь граждан Украины. Водитель микроавтобуса погиб на месте, шесть пассажиров были госпитализированы с повреждениями различной тяжести. Состояние пострадавших оценивается как стабильное", — сообщили в ведомстве.

В то же время, польское издание отмечает, что причина аварии — неосторожность водителя микроавтобуса. По данным Fakt.pl, некоторые пострадавшие были зажаты в автобусе, но спасатели освободили их. На эту операцию ушло несколько часов. Движение на этом участке дороге было перекрыто.

Напомним, в Молдове рейсовый автобус, который ехал из Кишинева в Киев, столкнулся с автомобилем Renault Kangoo. Погибли два человека.

Также мы писали, что в Словакии поезд Будапешт — Прага столкнулся с автобусом. Среди пассажиров были украинцы.

ДТП Польша украинцы автобусы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:17 Дело коррумпированного судьи Одессы на паузе — юрист мобилизован в ряды ВСУ

11:14 Верняев намекнул на обстоятельства, из-за которых не выиграл медаль в многоборье

11:13 В Киевской области из-за атаки шахедов пострадал известный российский оппозиционер

11:03 В Кировоградской области женщина поддерживала агрессию России против Украины — что решил суд

11:02 Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше — есть жертвы

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

11:00 Украинцам в Болгарии продлили программу помощи — какие суммы выплат получат

10:46 В Приморском районе Одессы упало дерево — движение в центре города перекрыто

10:37 Оккупанты платят взятки, чтобы "списаться" из армии — подробности от ГУР

Text

10:35 Почему обучение мобилизованных в Украине такое низкокачественное — объяснение военного психолога

10:31 Ковтун назвал главное разочарование на Олимпиаде в Париже

11:17 Дело коррумпированного судьи Одессы на паузе — юрист мобилизован в ряды ВСУ

11:14 Верняев намекнул на обстоятельства, из-за которых не выиграл медаль в многоборье

11:13 В Киевской области из-за атаки шахедов пострадал известный российский оппозиционер

11:03 В Кировоградской области женщина поддерживала агрессию России против Украины — что решил суд

11:02 Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше — есть жертвы

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

11:00 Украинцам в Болгарии продлили программу помощи — какие суммы выплат получат

10:46 В Приморском районе Одессы упало дерево — движение в центре города перекрыто

10:37 Оккупанты платят взятки, чтобы "списаться" из армии — подробности от ГУР

10:31 Ковтун назвал главное разочарование на Олимпиаде в Париже

10:30 Финансирование зарплат и пенсий — Минфин рассказал, будут ли деньги

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

29 июля 2024

18:43 Отдых в Одессе 2024 — сколько стоит неделя у моря

Text

10:35 Почему обучение мобилизованных в Украине такое низкокачественное — объяснение военного психолога

Text

08:00 Первые F-16 в Украине и массовые долги за коммунальные услуги — эфир Ранок.LIVE

31 июля 2024
Text

23:29 Нардеп объяснил, почему в сессионном зале парламента работают кондиционеры

Text

22:55 Витренко объяснил, почему новые аварии в киевском метро неизбежны

Text

21:51 В Киеве увеличили компенсацию за генераторы — Бахматов объяснил важные нюансы

Text

20:07 Витренко назвал причину затопления тоннелей метро в Киеве и указал на виновных

Text

18:40 Сазонов объяснил последствия поддержки украинцами уклонистов от мобилизации

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Text

18:05 Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

18:03 Долги за коммуналку стремительно выросли — эксперт назвал сумму, которую должны украинцы

Text

16:07 Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине