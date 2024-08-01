ДТП с украинцами в Польше — микроавтобус въехал в грузовик

ДТП автобуса с украинскими в Польше. Фото: Fakt.pl

Вблизи польского города Познань 30 июля микроавтобус с украинцами влетел в заднюю часть грузовика. Водитель сразу погиб.

Об этом сообщило издание Fakt.pl и Министерство иностранных дел Украины в комментарии 24 канала.

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ДТП с украинскими в Польше

В МИДе рассказали, что авария произошла вечером 30 июля на автомагистрали А2. Микроавтобус Fiat Ducato врезался в заднюю часть грузовика на участке дороги, где происходили работы по строительству полосы.

ДТП автобуса с украинскими в Польше. Фото: Fakt.pl

"В микроавтобусе находились семь граждан Украины. Водитель микроавтобуса погиб на месте, шесть пассажиров были госпитализированы с повреждениями различной тяжести. Состояние пострадавших оценивается как стабильное", — сообщили в ведомстве.

В то же время, польское издание отмечает, что причина аварии — неосторожность водителя микроавтобуса. По данным Fakt.pl, некоторые пострадавшие были зажаты в автобусе, но спасатели освободили их. На эту операцию ушло несколько часов. Движение на этом участке дороге было перекрыто.

Напомним, в Молдове рейсовый автобус, который ехал из Кишинева в Киев, столкнулся с автомобилем Renault Kangoo. Погибли два человека.

Также мы писали, что в Словакии поезд Будапешт — Прага столкнулся с автобусом. Среди пассажиров были украинцы.