ДТП з українцями в Польщі — мікроавтобус в'їхав у вантажівку

ДТП автобуса з українцями в Польщі. Фото: Fakt.pl

Поблизу польського міста Познань 30 липня мікроавтобус з українцями влетів в задню частину вантажівки. Водій одразу загинув.

Про це повідомило видання Fakt.pl та Міністерство закордонних справ України у коментарі 24 каналу.

Читайте також:

ДТП з українцями в Польщі

У МЗС розповіли, що аварія трапилася ввечері 30 липня на автомагістралі А2. Мікроавтобуса Fiat Ducato врізався в задню частину вантажівки на ділянці дороги, де відбувалися роботи з будівництва смуги.

ДТП автобуса з українцями в Польщі. Фото: Fakt.pl

"В мікроавтобусі перебувало сім громадян України. Водій мікроавтобуса загинув на місці, шість пасажирів було госпіталізовано з ушкодженнями різної тяжкості. Стан постраждалих оцінюється, як стабільний", — повідомили у відомстві.

Водночас польське видання зазначає, що причина аварії — необережність водія мікроавтобуса. За даними Fakt.pl, деякі постраждалі були затиснуті в автобусі, але рятувальники звільнили їх. На цю операцію знадобилися кілька годин. Рух на цій ділянці дороги був перекритий.

Нагадаємо, у Молдові рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo. Загинули двоє людей.

Також ми писали, що у Словаччині потяг Будапешт — Прага зіткнувся з автобусом. Серед пасажирів були українці.