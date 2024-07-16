В Европарламенте на следующие 2,5 года президентом стала Роберта Метсола

Роберта Метсола. Фото: Associated Press

Политика из Мальтийской Европейской народной партии Роберту Метсолу переизбрали президентом Европейского парламента.

Следующие два с половиной года Метсола возглавит законодательный орган Европейского Союза.

Об этом сообщило издание Euronews во вторник, 16 июля.

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Роберта Метсола переизбрана президентом Европейского парламента на следующие два с половиной года, что знаменует начало работы 10-го созыва законодательного органа в Страсбурге.

Во время голосования, которое состоялось во вторник утром, 45-летняя христианская демократка с Мальты получила 562 голоса "за" из 623 голосов, поданных новоизбранными депутатами.

"Мы должны быть тем голосом, который гарантирует, что все наши политики работают, и что они хорошо работают как для молодежи, так и для семей, фермеров и промышленности", — сказала Метсола в речи во время церемонии избрания.

Метсола была одной из первых политиков высокого ранга, которая посетила Киев после полномасштабного вторжения России: ее первый визит произошел 1 апреля 2022 года.

В День Европы 9 мая 2024 в Киев с визитом прибыла глава Европарламента Роберта Метсола, где ее принял Президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан создал новую ультраправую партию в Европарламенте. Манифест новой политсилы "Патриоты Европы" был подписан главой Партии свободы Австрии Гербертом Киклем и экс-премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в воскресенье, 30 июня.

Европарламент избрал нового президента 18 января 2022 года. Впервые через 20 лет этот пост заняла женщина. Большинством голосов президентом была избрана Роберта Метсола.