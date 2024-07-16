Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Метсолу переизбрали президентом Европарламента arrow

Метсолу переизбрали президентом Европарламента

16 июля 2024 19:18
Галина Шподарева - редактор
В Европарламенте на следующие 2,5 года президентом стала Роберта Метсола
Роберта Метсола. Фото: Associated Press
Галина Шподарева - редактор

Политика из Мальтийской Европейской народной партии Роберту Метсолу переизбрали президентом Европейского парламента.
Следующие два с половиной года Метсола возглавит законодательный орган Европейского Союза.

Об этом сообщило издание Euronews во вторник, 16 июля.

Читайте также:

Метсолу переизбрали на пост президента Европарламента

Роберта Метсола переизбрана президентом Европейского парламента на следующие два с половиной года, что знаменует начало работы 10-го созыва законодательного органа в Страсбурге.

Во время голосования, которое состоялось во вторник утром, 45-летняя христианская демократка с Мальты получила 562 голоса "за" из 623 голосов, поданных новоизбранными депутатами.

"Мы должны быть тем голосом, который гарантирует, что все наши политики работают, и что они хорошо работают как для молодежи, так и для семей, фермеров и промышленности", — сказала Метсола в речи во время церемонии избрания.

Метсола была одной из первых политиков высокого ранга, которая посетила Киев после полномасштабного вторжения России: ее первый визит произошел 1 апреля 2022 года.

В День Европы 9 мая 2024 в Киев с визитом прибыла глава Европарламента Роберта Метсола, где ее принял Президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан создал новую ультраправую партию в Европарламенте. Манифест новой политсилы "Патриоты Европы" был подписан главой Партии свободы Австрии Гербертом Киклем и экс-премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в воскресенье, 30 июня.

Европарламент избрал нового президента 18 января 2022 года. Впервые через 20 лет этот пост заняла женщина. Большинством голосов президентом была избрана Роберта Метсола.

Европейский союз Европа политики Европарламент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля