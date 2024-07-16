В Европарламенте на следующие 2,5 года президентом стала Роберта Метсола

Метсолу переизбрали президентом Европарламента
Политика из Мальтийской Европейской народной партии Роберту Метсолу переизбрали президентом Европейского парламента.
Следующие два с половиной года Метсола возглавит законодательный орган Европейского Союза.
Об этом сообщило издание Euronews во вторник, 16 июля.
Метсолу переизбрали на пост президента Европарламента
Роберта Метсола переизбрана президентом Европейского парламента на следующие два с половиной года, что знаменует начало работы 10-го созыва законодательного органа в Страсбурге.
Во время голосования, которое состоялось во вторник утром, 45-летняя христианская демократка с Мальты получила 562 голоса "за" из 623 голосов, поданных новоизбранными депутатами.
"Мы должны быть тем голосом, который гарантирует, что все наши политики работают, и что они хорошо работают как для молодежи, так и для семей, фермеров и промышленности", — сказала Метсола в речи во время церемонии избрания.
Метсола была одной из первых политиков высокого ранга, которая посетила Киев после полномасштабного вторжения России: ее первый визит произошел 1 апреля 2022 года.
В День Европы 9 мая 2024 в Киев с визитом прибыла глава Европарламента Роберта Метсола, где ее принял Президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан создал новую ультраправую партию в Европарламенте. Манифест новой политсилы "Патриоты Европы" был подписан главой Партии свободы Австрии Гербертом Киклем и экс-премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в воскресенье, 30 июня.
Европарламент избрал нового президента 18 января 2022 года. Впервые через 20 лет этот пост заняла женщина. Большинством голосов президентом была избрана Роберта Метсола.
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