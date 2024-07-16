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Мецолу переобрали президенткою Європарламенту

16 липня 2024 19:18
Галина Шподарева - редактор
В Європарламенті на наступні 2,5 роки президенткою стала Роберта Мецола
Роберта Мецола. Фото: Associated Press
Галина Шподарева - редактор

Політикиню з Мальтійської Європейської народної партії Роберту Мецолу переобрали президентом Європейського парламенту
Наступні два з половиною роки Мецола очолюватиме законодавчий орган Європейського Союзу. 

Про це повідомило видання Euronews у вівторок, 16 липня. 

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Роберта Мецола переобрана президентом Європейського парламенту на наступні два з половиною роки, що знаменує початок роботи 10-го скликання законодавчого органу в Страсбурзі.

Під час голосування, яке відбулося у вівторок вранці, 45-річна християнська демократка з Мальти отримала 562 голоси "за" з 623 голосів, поданих новообраними депутатами.

"Ми повинні бути тим голосом, який гарантує, що всі наші політики працюють, і що вони добре працюють як для молоді, так і для сімей, фермерів і промисловості", — сказала Мецола у промові під час церемонії обрання.

Мецола була однією з перших політиків найвищого рангу, яка відвідала Київ після повномасштабного вторгнення Росії: її перший візит стався 1 квітня 2022 року.

У День Європи 9 травня 2024 року до Києва з візитом прибула глава Європарламенту Роберта Мецола, де її прийняв Президент України Володимир Зеленський.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан створив нову ультраправу партію в Європарламенті. Маніфест нової політсили "Патріоти Європи" було підписано главою Партії свободи Австрії Гербертом Кіклем та експрем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем у неділю, 30 червня.

Європарламент обрав нового президента 18 січня 2022 року. Вперше за 20 років цей пост зайняла жінка. Більшістю голосів президенткою було обрано Роберту Мецолу.

Європейський союз Європа політики Європарламент

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