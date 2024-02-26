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Мэр Лондона призвал Британию продать имущество "друзей Путина"

26 февраля 2024 05:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мэр Лондона призвал Британию продать имущество "друзей Путина"
Мэр Лондона Садик Хан. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр Лондона Садик Хан обратился к правительству Великобритании с просьбой продать имущество "друзей Путина" в английской столице. Он предлагает полученные средства потратить на помощь нуждающимся.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на письмо Хана к министру жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува, которое было обнародовано 25 февраля.

В Британии предлагают продать имущество путинских миньонов

Согласно последнему анализу городской администрации, если бы имущество на сумму 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (1,3 млрд долларов), определенное антикоррупционной организацией Transparency International в 2022 году как принадлежащее россиянам, связанным с коррупцией или Кремлем, было продано, то это обеспечило бы достаточно средств для постройки более 4000 доступных по цене домов.

"Это может включать предоставление доступного жилья для некоторых из украинцев, которые сделали Лондон своим домом после бегства из Украины из-за вторжения Путина", — отметил мэр Садик Хан.

Указав, что правительство создало реестр иностранных организаций, осуществляющих операции с недвижимостью в Великобритании, лондонский мэр выразил обеспокоенность тем, что финансовые трасты все еще могут использоваться для сокрытия права собственности на недвижимость.

Санкции против России

Напомним, что Великобритания объявила о введении новых санкций против РФ, касающихся компаний, связанных с производством оружия. Это произошло в канун второй годовщины начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

Также мы писали, что Верховная Рада призвала иностранные страны ужесточить санкции против России и ввести конфискацию российских активов.

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