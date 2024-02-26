Мер Лондона закликав Британію продати майно "друзів Путіна"

Мер Лондона Садік Хан. Фото: REUTERS

Мер Лондона Садік Хан звернувся до уряду Великої Британії з проханням продати майно "друзів Путіна" в англійській столиці. Він пропонує отримані кошти витратити на допомогу нужденним.

Про це повідомляє ВВС, посилаючись на лист Хана до міністра житлово-комунального господарства Майкла Гоува, що був оприлюднений 25 лютого.

У Британії пропонують продати майно путінських посіпак

Згідно з останнім аналізом міської адміністрації, якби майно на суму 1,1 мільярда фунтів стерлінгів (1,3 млрд доларів), визначене антикорупційною організацією Transparency International у 2022 році як таке, що належить росіянам, пов'язаними з корупцією або Кремлем, було продане, то це забезпечило б достатньо коштів для спорудження понад 4000 доступних за ціною будинків.

"Це може включати надання доступного житла для деяких з тих українців, які зробили Лондон своїм домом після втечі з України через вторгнення Путіна", — зазначив мер Садік Хан.

Вказавши, що уряд створив реєстр закордонних організацій, які здійснюють операції з нерухомістю у Великій Британії, лондонський мер висловив занепокоєння тим, що фінансові трасти все ще можуть використовуватися для приховування права власності на нерухомість.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти РФ, які стосуватимуться компаній, пов'язаних із виробництвом зброї. Це сталося напередодні другої річниці початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також ми писали, що Верховна Рада закликала іноземні країни посилити санкції проти Росії та впровадити конфіскацію російських активів.