Мэр Белой Церкви решил мобилизоваться в ряды ВСУ

Мэр Белой Церкви Киевской области, Геннадий Дикий. Фото: Facebook

Мэр Белой Церкви Киевской области, Геннадий Дикий, решил присоединиться к Вооруженным силам Украины. Мэр заверил, что в городе работает "слаженная команда", которая справится со всеми вызовами времени.

Об этом Мэр Белой Церкви Геннадий Дикий объявил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook в субботу, 30 марта.

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"Я принял решение вступить в ряды ВСУ и вместе с сотнями тысяч наших сограждан встать на защиту государства. Я очень люблю нашу Белоцерковскую общину и так же люблю Украину", — заявил Дикий.

Чиновник рассказал, что имеет воинское звание офицера противовоздушной обороны, а также военную специальность.

"Смотря на отчет 2023 года, город стоит на крепких позициях: развивается бизнес, создаются новые рабочие места, инфраструктура подготовлена к любым возможным атакам врага. Кроме того, команда в городе работает слаженно, как единый организм. Я попрошу сохранять то единство и работать дальше во благо общества», — добавил мэр Белой Церкви.

Напомним, что в Белой Церкви в результате взрыва в многоэтажке погибли два человека.

Также мы писали о том, что мэр Киева Виталий Кличко за 2023 год задекларировал значительный доход, автомобили, недвижимость и ценные вещи. В то же время Кличко зарегистрирован в квартире брата Владимира площадью 43,6 кв. в Киеве.