Мер Білої Церкви вирішив мобілізуватися до лав ЗСУ

Мер Білої Церкви Київської області, Геннадій Дикий. Фото: Facebook

Мер Білої Церкви Київської області, Геннадій Дикий, вирішив приєднатися до Збройних Сил України. Мер запевнив, що у місті працює "злагоджена команда", яка справиться з усіма викликами часу.

Про це Мер Білої Церкви Геннадій Дикий оголосив у відеозверненні на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook у суботу, 30 березня.

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"Я прийняв рішення вступити до лав ЗСУ та разом із сотнями тисяч наших співгромадян стати на захист держави. Я дуже люблю нашу Білоцерківську громаду і так само люблю Україну", — заявив Дикий.

Посадовець розповів, що має військове звання офіцера протиповітряної оборони, а також військову спеціальність.

"Дивлячись на звіт 2023 року, місто стоїть на міцних позиціях: розвивається бізнес, створюються нові робочі місця, інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога. Крім того, команда у місті працює злагоджено, як єдиний організм. Я попрошу зберігати ту єдність і працювати далі на благо громади", — додав мер Білої Церкви.

Нагадаємо, що у Білій Церкві внаслідок вибуху у багатоповерхівці загинуло двоє людей.

Також ми писали про те, що міський голова Києва Віталій Кличко за 2023 рік задекларував значний дохід, автомобілі, нерухомість та коштовні речі. Водночас Кличко зареєстрований у квартирі брата Володимира площею 43,6 кв.м. у Києві.