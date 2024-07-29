В России жалуются на очередную ночную атаку дронов

Массированная атака беспилотников на территорию России — где раздавались взрывы
В министерстве обороны России заявили о сбитии 39 дронов над шестью областями ночью 29 июля. Также губернатор Орловской области заявил об атаке на электростанцию.
Об этом сообщается в российских Telegram каналах.
Россия подверглась массированной атаке дронов
По информации минобороны России, в течение ночи средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 39 беспилотников, а именно:
- 19 БпЛА — в Курской области;
- девять беспилотников — в Белгородской области;
- пять дронов — в Брянской области;
- три дрона — в Воронежской области;
- три дрона — в Ленинградской области.
Также губернатор Орловской области Андрей Кличков сообщил о сбитии еще двух вражеских беспилотников над Глазуновским районом, где из-за этого возникли повреждения на территории электростанции.
Также российские Telegram-каналы пишут об атаке беспилотников в поселке Томаровка Яковлевского горокруга, в результате чего произошел пожар на электроподстанции и в населенном пункте пропал свет.
Напомним, при подготовке к ремонту технологического оборудования на крупнейшем газовом месторождении "Роснефти" в Ямало-Ненецком автономном округе произошла детонация газовоздушной смеси. В результате взрыва погиб один человек, еще семеро получили травмы.
Также мы сообщали, что в Липецкой области 15 июля гремели взрывы. Ударный беспилотник якобы "упал" на территорию электроподстанции. В этот же день серия громких взрывов раздалась в городе Суджа Курской области России. Местные жители жаловались на атаку дронов.
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