У Росії скаржаться на чергову нічну атаку дронів

Пожежа на електростанції. Фото: російські Telegram-канали

У міністерстві оборони Росії заявили про збиття 39 дронів над шістьма областями вночі 29 липня. Також губернатор Орловської області заявив про атаку на електростанцію.

Про це повідомляється в російських Telegram-каналах.

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Допис міноборони РФ. Фото: скриншот

Росія зазнала масованої атаки дронів

За інформацією міноборони Росії, протягом ночі засобами ППО було перехоплено та знищено 39 безпілотників, а саме:

19 БпЛА — у Курській області;

дев'ять безпілотників — у Білгородській області;

п'ять дронів — у Брянській області;

три дрони — у Воронезькій області;

три дрони — у Ленінградській області.

Також губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив про збиття ще двох ворожих безпілотників над Глазуновським районом, де через це виникли пошкодження на території електростанції.

Допис губернатора Кличкова. Фото: скриншот

Також російські Telegram-канали пишуть про атаку безпілотників у селищі Томарівка Яковлевського міськраю, внаслідок чого сталася пожежа на електропідстанції та в населеному пункті зникло світло.

Нагадаємо, під час підготовки до ремонту технологічного обладнання на найбільшому газовому родовищі "Роснєфті" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі сталася детонація газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху загинула одна особа, ще семеро отримали травми.

Також ми повідомляли, що у російській Липецькій області 15 липня гриміли вибухи. Ударний безпілотник нібито "впав" на територію електропідстанції. Цього ж дня серія гучних вибухів пролунала у місті Суджа Курської області Росії. Попередньо, місцеві мешканці скаржились на атаку дронів.