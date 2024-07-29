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Масована атака безпілотників на територію Росії — де лунали вибухи

29 липня 2024 10:29
Галина Шподарева - редактор
У Росії скаржаться на чергову нічну атаку дронів
Пожежа на електростанції. Фото: російські Telegram-канали
Галина Шподарева - редактор

У міністерстві оборони Росії заявили про збиття 39 дронів над шістьма областями вночі 29 липня. Також губернатор Орловської області заявив про атаку на електростанцію. 

Про це повідомляється в російських Telegram-каналах. 

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Допис міноборони РФ. Фото: скриншот

Росія зазнала масованої атаки дронів

За інформацією міноборони Росії, протягом ночі засобами ППО було перехоплено та знищено 39 безпілотників, а саме:

  • 19 БпЛА — у Курській області;
  • дев'ять безпілотників — у Білгородській області; 
  • п'ять дронів — у Брянській області;
  • три дрони — у Воронезькій області;
  • три дрони — у Ленінградській області.

Також губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив про збиття ще двох ворожих безпілотників над Глазуновським районом, де через це виникли пошкодження на території електростанції

Масована атака безпілотників на територію Росії — де лунали вибухи - фото 2
Допис губернатора Кличкова. Фото: скриншот

Також російські Telegram-канали пишуть про атаку безпілотників у селищі Томарівка Яковлевського міськраю, внаслідок чого сталася пожежа на електропідстанції та в населеному пункті зникло світло. 

Нагадаємо, під час підготовки до ремонту технологічного обладнання на найбільшому газовому родовищі "Роснєфті" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі сталася детонація газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху загинула одна особа, ще семеро отримали травми.

Також ми повідомляли, що у російській Липецькій області 15 липня гриміли вибухи. Ударний безпілотник нібито "впав" на територію електропідстанції. Цього ж дня серія гучних вибухів пролунала у місті Суджа Курської області Росії. Попередньо, місцеві мешканці скаржились на атаку дронів. 

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