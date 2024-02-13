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Маск потроллил Путина за интервью Карлсону

13 февраля 2024 01:04
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Интервью Путина Карлсону - Маск потроллил Путина
Илон Моск. Фото: Reuters
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на интервью российского президента Владимира Путина американскому пропагандисту Такеру Кларксону. Он высмеял "исторические отступления" кремлевского диктатора.

Об этом Маск написал в Twitter в понедельник, 12 февраля.

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Маск отреагировал на интервью Путина Карлсону. Фото: скриншот

Что сказал Маск об интервью Путина Карлсону

Маск опубликовал мем с кадрами из интервью и подписью, в которой Карлсон якобы спрашивает Путина, почему РФ вторглась в Украину.

На вопрос журналиста диктатор РФ якобы начал искать "исторические параллели".

"Именно сейчас я собираюсь вам это объяснить. Видите, 28 мая 2016 года в зоопарке Цинциннати была застрелена горилла...", — заявил Путин в шутливой реплике на меме.

Напомним, в двухчасовом разговоре с журналистом Путин в очередной раз напомнил свою искаженную интерпретацию истории Украины, честно признал, что цели так называемой "СВО" не достигнуты, и еще раз призвал Вашингтон надавить на Украину начать переговоры с РФ.

Также мы писали, что Карлсон после интервью с Путиным попал в базу "Миротворец". Причиной его включения стало участие в информационной войне против Украины.

Кроме того, на интервью с российским диктатором отреагировали в ГУР. Юсов заявил, что РФ таким образом пытается распространять свою ИПСО на иностранное общество.

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Такер Карлсон

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