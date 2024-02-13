Интервью Путина Карлсону - Маск потроллил Путина

Маск потроллил Путина за интервью Карлсону
Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на интервью российского президента Владимира Путина американскому пропагандисту Такеру Кларксону. Он высмеял "исторические отступления" кремлевского диктатора.
Об этом Маск написал в Twitter в понедельник, 12 февраля.
Что сказал Маск об интервью Путина Карлсону
Маск опубликовал мем с кадрами из интервью и подписью, в которой Карлсон якобы спрашивает Путина, почему РФ вторглась в Украину.
На вопрос журналиста диктатор РФ якобы начал искать "исторические параллели".
"Именно сейчас я собираюсь вам это объяснить. Видите, 28 мая 2016 года в зоопарке Цинциннати была застрелена горилла...", — заявил Путин в шутливой реплике на меме.
Напомним, в двухчасовом разговоре с журналистом Путин в очередной раз напомнил свою искаженную интерпретацию истории Украины, честно признал, что цели так называемой "СВО" не достигнуты, и еще раз призвал Вашингтон надавить на Украину начать переговоры с РФ.
Также мы писали, что Карлсон после интервью с Путиным попал в базу "Миротворец". Причиной его включения стало участие в информационной войне против Украины.
Кроме того, на интервью с российским диктатором отреагировали в ГУР. Юсов заявил, что РФ таким образом пытается распространять свою ИПСО на иностранное общество.
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