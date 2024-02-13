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Маск потролив Путіна за інтерв'ю Карлсону

13 лютого 2024 01:04
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Інтерв'ю Путіна Карлсону - Маск потролив Путіна
Ілон Моск. Фото: Reuters
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на інтерв'ю російського президента Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Кларксону. Він висміяв "історичні відступи" кремлівського диктатора.

Про це Маск написав у Twitter у понеділок, 12 лютого.

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Маск відреагував на інтерв'ю Путіна Карлсону. Фото: скріншот

Що сказав Маск про інтерв'ю Путіна Карлсону

Маск опублікував мем із кадрами з інтерв'ю та підписом, у якому Карлсон нібито запитує Путіна, чому РФ вторглася в Україну.

На запитання журналіста диктатор РФ нібито почав шукати "історичні паралелі".

"Саме зараз я збираюся вам це пояснити. Бачите, 28 травня 2016 року в зоопарку Цинциннаті була застрелена горила..." — заявив Путін у жартівливій репліці на мемі.

Нагадаємо, у двогодинній розмові з журналістом Путін вкотре нагадав свою спотворену інтерпретацію історії України, чесно визнав, що цілей так званої "СВО" не досягнуто, і ще раз закликав Вашингтон натиснути на Україну розпочати переговори з РФ.

Також ми писали, що Карлсон після інтерв'ю з Путіним потрапив до бази "Миротворець". Причиною його включення стала участь в інформаційній війні проти України.

Крім того, на інтерв'ю з російським диктатором відреагували на ГУР. Юсов заявив, що РФ у такий спосіб намагається поширювати свою ІПСО на іноземне суспільство.

володимир путін
Ілон Маск
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інтерв'ю
Такер Карлсон

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