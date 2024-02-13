Інтерв'ю Путіна Карлсону - Маск потролив Путіна

Маск потролив Путіна за інтерв'ю Карлсону
Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на інтерв'ю російського президента Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Кларксону. Він висміяв "історичні відступи" кремлівського диктатора.
Про це Маск написав у Twitter у понеділок, 12 лютого.
Що сказав Маск про інтерв'ю Путіна Карлсону
Маск опублікував мем із кадрами з інтерв'ю та підписом, у якому Карлсон нібито запитує Путіна, чому РФ вторглася в Україну.
На запитання журналіста диктатор РФ нібито почав шукати "історичні паралелі".
"Саме зараз я збираюся вам це пояснити. Бачите, 28 травня 2016 року в зоопарку Цинциннаті була застрелена горила..." — заявив Путін у жартівливій репліці на мемі.
Нагадаємо, у двогодинній розмові з журналістом Путін вкотре нагадав свою спотворену інтерпретацію історії України, чесно визнав, що цілей так званої "СВО" не досягнуто, і ще раз закликав Вашингтон натиснути на Україну розпочати переговори з РФ.
Також ми писали, що Карлсон після інтерв'ю з Путіним потрапив до бази "Миротворець". Причиною його включення стала участь в інформаційній війні проти України.
Крім того, на інтерв'ю з російським диктатором відреагували на ГУР. Юсов заявив, що РФ у такий спосіб намагається поширювати свою ІПСО на іноземне суспільство.
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