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Машинное зрение уже в Украине — в ГПСУ делятся результатами от его тестирования

9 апреля 2024 17:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Машинное зрение уже в Украине — в ГПСУ делятся результатами от его тестирования
Система "машинного зрения". Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине начинает работать спецтехнология "машинное зрение". Она позволяет идентифицировать объект на допустимом расстоянии и выдавать их данные на экран спецустройства.

Своими впечатлениями от работы с технологией поделились и в Госпогранслужбе Украины.

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Как заявили пограничники, среди главных задач, с которыми уже может справиться "машинное зрение":

  • идентификация людей по лицу;
  • автомобилей по номерному знаку;
  • выявление вооруженных людей;
  • отслеживание загруженности пунктов пропуска.

В ГПСУ добавляют, что "машинное зрение" сейчас проверяют наблюдатели на нескольких КПП. Говорят: дальнейшее развитие этой технологии может позволить ее применение в боевой работе. По словам техников ГПСУ, система постоянно модернизируется, что способствует внедрению новых интеллектуальных алгоритмов программы.

Напомним, Черновицкий пограничный отряд задержал на КПП "Красноильск" группу беглецов, которые хотели бежать в Румынию, вместе с организатором сделки.

А в Одесской области пограничники предупредили побег пятерых мужчин в так называемое Приднестровье, которые заплатили по 80 тысяч гривен, чтобы сбежать из Украины.

КПП
Украина
технологии
программное обеспечение
ГПСУ

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