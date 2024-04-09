Машинное зрение уже в Украине — в ГПСУ делятся результатами от его тестирования
В Украине начинает работать спецтехнология "машинное зрение". Она позволяет идентифицировать объект на допустимом расстоянии и выдавать их данные на экран спецустройства.
Своими впечатлениями от работы с технологией поделились и в Госпогранслужбе Украины.
Как работает "машинное зрение"
Как заявили пограничники, среди главных задач, с которыми уже может справиться "машинное зрение":
- идентификация людей по лицу;
- автомобилей по номерному знаку;
- выявление вооруженных людей;
- отслеживание загруженности пунктов пропуска.
В ГПСУ добавляют, что "машинное зрение" сейчас проверяют наблюдатели на нескольких КПП. Говорят: дальнейшее развитие этой технологии может позволить ее применение в боевой работе. По словам техников ГПСУ, система постоянно модернизируется, что способствует внедрению новых интеллектуальных алгоритмов программы.
Напомним, Черновицкий пограничный отряд задержал на КПП "Красноильск" группу беглецов, которые хотели бежать в Румынию, вместе с организатором сделки.
А в Одесской области пограничники предупредили побег пятерых мужчин в так называемое Приднестровье, которые заплатили по 80 тысяч гривен, чтобы сбежать из Украины.
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