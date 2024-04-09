Машинное зрение уже в Украине — в ГПСУ делятся результатами от его тестирования

Система "машинного зрения". Фото: скриншот

В Украине начинает работать спецтехнология "машинное зрение". Она позволяет идентифицировать объект на допустимом расстоянии и выдавать их данные на экран спецустройства.

Своими впечатлениями от работы с технологией поделились и в Госпогранслужбе Украины.

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Как заявили пограничники, среди главных задач, с которыми уже может справиться "машинное зрение":

идентификация людей по лицу;

автомобилей по номерному знаку;

выявление вооруженных людей;

отслеживание загруженности пунктов пропуска.

В ГПСУ добавляют, что "машинное зрение" сейчас проверяют наблюдатели на нескольких КПП. Говорят: дальнейшее развитие этой технологии может позволить ее применение в боевой работе. По словам техников ГПСУ, система постоянно модернизируется, что способствует внедрению новых интеллектуальных алгоритмов программы.

Напомним, Черновицкий пограничный отряд задержал на КПП "Красноильск" группу беглецов, которые хотели бежать в Румынию, вместе с организатором сделки.

А в Одесской области пограничники предупредили побег пятерых мужчин в так называемое Приднестровье, которые заплатили по 80 тысяч гривен, чтобы сбежать из Украины.