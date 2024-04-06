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Понад десяток уражених цілей — прикордонник розповів, чому росіяни бояться БпЛА "Вампір"

6 квітня 2024 23:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Понад десяток уражених цілей — прикордонник розповів, чому росіяни бояться БпЛА "Вампір"
Прикордонник із позивним "Студент". Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прикордонник із позивним "Студент" розповів, що найбільше в роботі любить застосовувати ударний дрон "Вампір". Таким чином, боєць має чимало уражених цілей російських загарбників, які на противагу страху навіть захоплюються вмілими ударами українців.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба в Telegram у суботу, 6 квітня. 

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"Любив ходити по лісах, а через те, що зараз довелося — літаю по небесах", — зізнався "Студент".

Навчався працювати з ударними БпЛА "Вампір", або як їх називають російські загарбники, — "Бабою Ягою". Боєць розповів, що на своєму рахунку вже має уражені понад десяток цілей, серед яких комплекс СПГ-9 з розрахунком, укриття, склади й танк росіян.

"Студент" зазначив, що "Вампір" виносять на бойову позицію увечері, розкладають його і готують боєприпаси до ураження. Хлопець поділився, що після прицільного скиду на бліндаж із росіянами — "були шалені емоції".

Крім того, за словами військового, навіть росіяни дають позитивні відгуки про роботу БпЛА "Вампір". 

Він ділиться своїм досвідом з побратимами та закликає однолітків приєднатися до військової служби, щоб пліч-о-пліч захищати Україну від ворогів.

Що відомо про БпЛА "Вампір"

"Вампір" — український ударний безпілотник, розроблений компанією SkyFall 2022 року. Оснащений шістьма гвинтами, здатний перевозити до 15 кг боєзаряду чи іншого вантажу, досягати висоти 400 метрів та літати на відстань до 10 км.

Озброєний різними типами снарядів, що дає можливість уражати різні цілі, зокрема танки та бронетехніку. Всі "Вампіри" мають тепловізійні камери та найчастіше використовуються вночі.

Український ударний безпілотник "Вампір"
Український ударний безпілотник "Вампір". Фото: ADRIEN VAUTIER / THE PICTORIUM FOR THE WORLD

Як українські бійці вміло користуються дронами

Нагадаємо, що військові 3-ї ОШБр ЗСУ показали епічні кадри нічних боїв поблизу Авдіївки на Донеччині.

Також ми писали, що нещодавно СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробні заводи у Росії.

кордон
безпілотники
прикордонники
військові
окупанти
дрони
війна в Україні
війна
ДПСУ

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