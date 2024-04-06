Более десятка пораженных целей — пограничник рассказал, почему россияне боятся БпЛА "Вампир"

Пограничник с позывным "Студент". Фото: скриншот

Пограничник с позывным "Студент" рассказал, что больше всего в работе любит применять ударный дрон "Вампир". Таким образом, боец имеет немало пораженных целей российских захватчиков, которые в противовес страха даже восхищаются умелыми ударами украинцев.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Telegram в субботу, 6 апреля.

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"Любил ходить по лесам, а потому, что сейчас пришлось — летаю по небесам", — признался "Студент".

Учился работать с ударными БпЛА "Вампир", или как их называют российские захватчики — "Бабой Ягой". Боец рассказал, что на своем счету уже имеет пораженных более десятка целей, среди которых комплекс СПГ-9 с расчетом, укрытие, склады и танк россиян.

"Студент" отметил, что "Вампир" выносят на боевую позицию вечером, разлагают его и готовят боеприпасы к поражению. Парень поделился, что после прицельного сброса на блиндаж с россиянами — "были безумные эмоции".

Кроме того, по словам военного, даже россияне дают положительные отзывы о работе БпЛА "Вампир".

Он делится своим опытом с собратьями и призывает сверстников присоединиться к военной службе, чтобы бок о бок защищать Украину от врагов.

Что известно о БпЛА "Вампир"

"Вампир" — украинский ударный беспилотник, разработанный компанией SkyFall 2022 года. Оснащен шестью винтами, способен перевозить до 15 кг боезаряда или другого груза, достигать высоты 400 метров и летать на расстояние до 10 км.

Вооружен разными типами снарядов, что дает возможность поражать разные цели, в том числе танки и бронетехнику. Все "Вампиры" имеют тепловизионные камеры и чаще всего используются ночью.

Украинский ударный беспилотник "Вампир". Фото: ADRIEN VAUTIER / THE PICTORIUM FOR THE WORLD

Как украинские бойцы умело пользуются дронами

Напомним, что военные 3-й ОШБр ВСУ показали эпические кадры ночных боев вблизи Авдеевки Донецкой области.

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