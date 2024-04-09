Машинний зір уже в Україні — в ДПСУ діляться результатами від його тестування

Система "машинного зору". Фото: скриншот

В Україні починає працювати спецтехнологія "машинний зір". Вона дозволяє ідентифікувати об'єкт на допустимій відстані та видавати їхні дані на екран спецпристрою.

Своїми враженнями від роботи з технологією поділились і в Держприкордонслужбі України.

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Як заявили прикордонники, серед головних завдань, з якими вже може впоратися "машинний зір":

ідентифікація людей за обличчям;

автомобілів за номерним знаком;

виявлення озброєних людей;

відстежування завантаженості пунктів пропуску.

В ДПСУ додають, що "машинний зір" зараз перевіряють спостерігачі на декількох КПП. Кажуть: подальший розвиток цієї технології може дозволити її застосування у бойовій роботі. За словами техніків ДПСУ, система постійно модернізується, що сприяє впровадженню нових інтелектуальних алгоритмів програми.

Нагадаємо, Чернівецький прикордонний загін затримав на КПП "Красноїльськ" групу втікачів, які хотіли втекти до Румунії, разом з організатором оборудки.

А в Одеській області прикордонники попередили втечу п'ятьох чоловіків до так званого Придністров'я, які заплатили по 80 тисяч гривень, аби втекти з України.