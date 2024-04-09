Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Машинний зір уже в Україні — в ДПСУ діляться результатами від його тестування arrow

Машинний зір уже в Україні — в ДПСУ діляться результатами від його тестування

9 квітня 2024 17:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Машинний зір уже в Україні — в ДПСУ діляться результатами від його тестування
Система "машинного зору". Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні починає працювати спецтехнологія "машинний зір". Вона дозволяє ідентифікувати об'єкт на допустимій відстані та видавати їхні дані на екран спецпристрою.

Своїми враженнями від роботи з технологією поділились і в Держприкордонслужбі України.

Читайте також:

Як працює "машинний зір"

Як заявили прикордонники, серед головних завдань, з якими вже може впоратися "машинний зір":

  • ідентифікація людей за обличчям;
  • автомобілів за номерним знаком;
  • виявлення озброєних людей;
  • відстежування завантаженості пунктів пропуску.

В ДПСУ додають, що "машинний зір" зараз перевіряють спостерігачі на декількох КПП. Кажуть: подальший розвиток цієї технології може дозволити її застосування у бойовій роботі. За словами техніків ДПСУ, система постійно модернізується, що сприяє впровадженню нових інтелектуальних алгоритмів програми.

Нагадаємо, Чернівецький прикордонний загін затримав на КПП "Красноїльськ" групу втікачів, які хотіли втекти до Румунії, разом з організатором оборудки.

А в Одеській області прикордонники попередили втечу п'ятьох чоловіків до так званого Придністров'я, які заплатили по 80 тисяч гривень, аби втекти з України.

КПП
Україна
технології
програмне забезпечення
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку