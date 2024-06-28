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Марченко обогатилась на два земельных участка — в НАПК прокомментировали проверку ее деклараций

28 июня 2024 14:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В декларации Марченко появился земельный участок и строительство жилого дома
Нардеп Людмила Марченко. Фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Народная депутат из Тернопольской области от "Слуги народа" Людмила Марченко подала в НАПК декларацию о доходах. Согласно ей, в 2024 году у нардепа произошли существенные изменения в имущественном состоянии.

Это прокомментировали в пресс-службе НАПК по запросу издания Тернополяни в пятницу, 28 июня.

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"Мониторинг и контроль за исполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности народного депутата Украины Людмилы Марченко не проводился", — говорится в ответе на запрос.

Также в НАПК отметили, что не проводили и полных проверок деклараций Марченко и мониторинг ее образа жизни.

проверка доходов Марченко
Ответ НАПК на запрос. Фото: Тернополяны

Как известно, в декларации нардепа появился земельный участок площадью 883 квадратных метра в селе Великие Гаи, стоимость которого она указала 610 тыс. гривен, и незавершенное строительство жилого дома площадью 368 квадратных метров стоимостью 11 млн гривен — ранее это имущество принадлежало ее мужу Ивану Марченко.

Напомним, 11 июля прошлого года во время проведения обысков дома у Марченко она выбросила через забор одну из взяток, которую получила накануне. Таким образом, нардеп хотела отвести от себя подозрения.

Однако недавно она заявила, что находилась в шоковом состоянии и не очень осознавала, что происходит, поэтому выбросила деньги за забор.

декларация
коррупция
НАПК
Слуга народа
народные депутаты
имущество

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