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Марченко збагатилась на дві земельні ділянки — у НАЗК прокоментували перевірку її декларацій

28 червня 2024 14:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У декларації Марченко з'явилась земельна ділянка та будівництво житлового будинку
Нардеп Людмила Марченко. Фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Народна депутатка з Тернопільської області від "Слуги народу" Людмила Марченко подала до НАЗК декларацію про доходи. Згідно з нею, у 2024 році в нардепки відбулися суттєві зміни в майновому стані.

Це прокоментували в пресслужбі НАЗК на запит видання Тернополяни у п'ятницю, 28 червня.

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"Моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народного депутата України Людмили Марченко не проводився", — йдеться у відповіді на запит.

Також в НАЗК зазначили, що не проводили й повних перевірок декларацій Марченко та моніторинг її способу життя.

перевірка доходів Марченко
Відповідь НАЗК на запит. Фото: Тернополяни

Як відомо, у цьогорічній декларації нардепки з'явилася земельна ділянка площею 883 квадратних метри у селі Великі Гаї, вартість якої вона вказала 610 тис. гривень, та незавершене будівництво житлового будинку площею 368 квадратних метрів вартістю 11 млн гривень — раніше це майно належало її чоловіку Івану Марченку.

Нагадаємо, 11 липня минулого року під час проведення обшуків вдома у Марченко вона викинула через паркан один із хабарів, який отримала напередодні. Таким чином нардепка хотіла відвести від себе підозри. 

Однак недавно вона заявила, що перебувала у шоковому стані і не дуже усвідомлювала, що відбувається — тому викинула гроші за паркан.

декларація
корупція
НАЗК
Слуга народу
народні депутати
майно

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