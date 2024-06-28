У декларації Марченко з'явилась земельна ділянка та будівництво житлового будинку

Нардеп Людмила Марченко. Фото: Facebook

Народна депутатка з Тернопільської області від "Слуги народу" Людмила Марченко подала до НАЗК декларацію про доходи. Згідно з нею, у 2024 році в нардепки відбулися суттєві зміни в майновому стані.

Це прокоментували в пресслужбі НАЗК на запит видання Тернополяни у п'ятницю, 28 червня.

Читайте також:

Перевірка статків Марченко

"Моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народного депутата України Людмили Марченко не проводився", — йдеться у відповіді на запит.

Також в НАЗК зазначили, що не проводили й повних перевірок декларацій Марченко та моніторинг її способу життя.

Відповідь НАЗК на запит. Фото: Тернополяни

Як відомо, у цьогорічній декларації нардепки з'явилася земельна ділянка площею 883 квадратних метри у селі Великі Гаї, вартість якої вона вказала 610 тис. гривень, та незавершене будівництво житлового будинку площею 368 квадратних метрів вартістю 11 млн гривень — раніше це майно належало її чоловіку Івану Марченку.

Нагадаємо, 11 липня минулого року під час проведення обшуків вдома у Марченко вона викинула через паркан один із хабарів, який отримала напередодні. Таким чином нардепка хотіла відвести від себе підозри.

Однак недавно вона заявила, що перебувала у шоковому стані і не дуже усвідомлювала, що відбувається — тому викинула гроші за паркан.