Макрон одобрил удары Украины по военным объектам РФ

Эммануэль Макрон. Фото: reuters

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Украина должна иметь право бить по военным объектам на территории РФ, можно трактовать как "зеленый свет" на удары по российским аэродромам ракетами Scalp (Storm Shadow). Об этом сказал анонимный французский офицер военной авиации.

Об этом сообщает BBC News.

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"Мы должны позволить нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых атакуют Украину", — говорил на прошлой неделе Макрон.

Как пояснил французский офицер в разговоре с BBC, теперь у украинских военных есть разрешение на удары французскими ракетами Scalp по аэродромам в Курской и Белгородской областях РФ.

Однако, по словам офицера, такие операции будут ограничены, поскольку Украина еще не получила истребители F-16, а советские бомбардировщики Су-24, оснащенные ракетами Scalp, должны будут очень близко подходить к границе с Россией, что будет делать их уязвимыми для российской ПВО .

Scalp — это французская версия крылатых ракет Storm Shadow, являющихся совместной разработкой Британии и Франции. Французские и британские версии ракеты в целом идентичны. Различия состоят только в программном обеспечении и самолетах, которые могут их переносить.

Операционная дальность ракет Scalp, заявленная разработчиком, составляет 560 км. Однако есть экспортный вариант с уменьшенной дальностью до 290 километров и меньшей боевой частью.

Удары Украины по РФ

На прошлой неделе ряд стран НАТО дали свое добро на удары Украины их оружием по российской территории, что с начала полномасштабного вторжения фактически было табу. Среди таких стран — Франция, США и Германия. Великобритания свое разрешение дала еще в начале мая.

Однако США разрешили украинской армии бить американским оружием только по целям в приграничных районах. Сначала говорилось только о Харьковской области, но затем представитель Белого дома уточнил, что речь идет и о других приграничных регионах.

Напомним, Макрон поддержал идею разрешить Украине бить западным оружием по военным объектам на территории России. Он не считает, что предоставление дальнобойного оружия Украине обострит конфликт.

Также в Парламентской ассамблее НАТО призывают разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием. Ранее с таким призывом к странам Альянса обратился генсек НАТО Йенс Столтенберг.