Макрон схвалив удари України по військових об'єктах РФ

Еммануель Макрон. Фото: reuters

Слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Україна повинна мати право бити по військових об'єктах на території РФ, можна трактувати як "зелене світло" на удари по російських аеродромах ракетами Scalp (Storm Shadow). Про це сказав анонімний французький офіцер військової авіації.

Про це повідомляє BBC News.

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"Ми повинні дозволити нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об’єкти, з яких атакують Україну", — говорив минулого тижня Макрон.

Як пояснив французький офіцер в розмові з BBC, тепер українські військові мають дозвіл на удари французькими ракетами Scalp по аеродромах в Курській та Бєлгородській областях РФ.

Однак, за словами офіцера, такі операції нараз будуть обмеженими, оскільки Україна ще не отримала винищувачі F-16, а радянські бомбардувальники Су-24, оснащені ракетами Scalp, повинні будуть дуже близько підходити до кордону з Росією, що робитиме їх уразливими для російської ППО.

Scalp — це французька версія крилатих ракет Storm Shadow, які є спільною розробкою Британії та Франції. Французький та британські версії ракети в цілому ідентичні. Відмінності полягають лише в програмному забезпеченні та літаках, які можуть їх переносити.

Операційна дальність ракет Scalp, заявлена розробником, становить 560 км. Однак є експортний варіант зі зменшеною дальністю до 290 кілометрів та з меншою бойовою частиною.

Удари України по РФ

Минулого тижня низка країн НАТО дала своє добро на удари України їхньою зброєю по російській території, що з початку повномасштабного вторгнення фактично було табу. Серед таких країн Франція, США та Німеччина. Британія свій дозвіл дала ще на початку травня.

Однак США дозволили українській армії бити американською зброєю лише по цілях у прикордонних районах. Спочатку говорилось лише про Харківську область, але потім представник Білого дому уточнив, що йдеться й про інші прикордонні регіони.

Нагадаємо, Макрон підтримав ідею дозволити Україні бити західною зброєю по військових об'єктах на території Росії. Він не вважає, що надання далекобійної зброї Україні загострить конфлікт.

Також в Парламентській асамблеї НАТО закликають дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю. Раніше з таким закликом до країн Альянсу звернувся генсек НАТО Єнс Столтенберг.