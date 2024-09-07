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Должны идти работать — Шольц недоволен безработными украинцами в Германии

7 сентября 2024 23:15
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Шольц недоволен безработными украинскими беженцами — требует, чтобы шли работать
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Carsten Koall
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Украинские беженцы в Германии должны идти работать, а местные власти обязаны в этом содействовать. Количество лиц, уже имеющих работу, составляет более 200 тысяч.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с электоратом в Бранденбургском избирательном округе, пишет Tagesschau.

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Шольц призывает сотни тысяч украинцев, получивших убежище в Германии, устроиться на работу.

Он отметил, что благодаря программе Jobturbo количество уже имеющих работу украинцев составляет более 200 тысяч человек.

"Но есть еще несколько сотен тысяч, если можно так выразиться. Вот почему я хотел бы, чтобы работа была сделана", — сказал немецкий канцлер.

Политик подчеркнул, что вполне приемлемо, когда человек не может сразу работать в должности, на которую имеет квалификацию, или сначала может работать неполный рабочий день.

"Посмотрите на людей, посмотрите, работает ли это. Сертификаты также можно получить позже. Дискуссия основана на том, что большая часть украинских беженцев, которых приняла Германия, получают денежную помощь вместо того, чтобы работать", — подытожил Шольц.

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