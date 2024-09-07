Болгария и Германия совместно закупят IRIS-T.

ЗРК Iris-T. Фото: Diehl Defence

Болгария и Германия договорились о совместной закупке систем противовоздушной обороны IRIS-T. Соответствующее соглашение было подписано министрами стран на авиабазе "Рамштайн".

Об этом пишет Novinite в субботу, 7 сентября.

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Министр обороны Болгарии Атанас Запрянов заявил, что страна продолжает поддерживать Украину. На авиабазе "Рамштайн" прошли двусторонние дискуссии между болгарской и украинской делегациями, которые сосредоточились на совместных решениях по поддержке Украины.

Также Запрянов провел встречу с главой минобороны Германии Борисом Писториусом, где они обсудили возможности расширения военного сотрудничества. Министры подписали соглашение о совместной закупке ЗРК IRIS-T SLM в рамках европейской инициативы "Небесный щит".

"Эта закупка направлена на усиление потенциала противовоздушной обороны ВВС Болгарии, обеспечение технологического обновления и оперативной совместимости с системами противовоздушной и противоракетной обороны стран Альянса", — говорится в материале.