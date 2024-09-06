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Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини на базі Рамштайн

6 вересня 2024 15:28
Катерина Османська - Редактор
Зеленський та Пісторіус зустрілися під час Рамштайну — що обговорили
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: ОП
Катерина Османська - Редактор

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у межах засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня. Глава держави розповів про ситуацію на полі бою та постійні обстріли енергетичної інфраструктури. 

Про це повідомляється на сайті Офісу Президента

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Під час зустрічі Зеленський розповів Борису Пісторіусу про ситуацію на полі бою, постійні обстріли енергетичної інфраструктури з боку РФ та ліквідацію їх наслідків, допомогу постраждалим і відновлення пошкоджених об’єктів.

Крім того, український президент подякував Німеччині за виділення Україні найбільшого серед європейських країн обсягу військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії, передусім за системи протиповітряної оборони. Він також поінформував про особливості застосування наданих Німеччиною засобів ППО для захисту життів українців.

"Дякуємо всій вашій країні, уряду. Від самого початку цієї війни ви з нами. Ми вдячні за це вашому народові", — сказав президент.

Водночас Пісторіус висловив співчуття у зв’язку із загибеллю десятків українців та українок унаслідок нещодавніх російських ракетних атак. 

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Володимир Зеленський Німеччина обстріли Рамштайн Борис Пісторіус війна в Україні

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