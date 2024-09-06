Зеленский и Писториус встретились во время Рамштайна — что обсудили

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом в рамках заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 6 сентября. Глава государства рассказал о ситуации на поле боя и постоянных обстрелах энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

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Во время встречи Зеленский рассказал Борису Писториусу о ситуации на поле боя, постоянных обстрелах энергетической инфраструктуры со стороны РФ и ликвидации их последствий, помощи пострадавшим и восстановлении поврежденных объектов.

Кроме того, украинский президент поблагодарил Германию за выделение Украине крупнейшего из европейских стран объема военной помощи с начала полномасштабного вторжения России, прежде всего за системы противовоздушной обороны. Он также проинформировал об особенностях применения предоставленных Германией средств ПВО для защиты жизней украинцев.

"Спасибо всей вашей стране, правительству. С самого начала этой войны вы с нами. Мы благодарны за это вашему народу", — сказал президент.

В то же время Писториус выразил соболезнования в связи с гибелью десятков украинцев и украинок в результате недавних российских ракетных атак.