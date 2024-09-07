Болгарія та Німеччина спільно закуплять IRIS-T - деталі

ЗРК Iris-T. Фото: Diehl Defence

Болгарія та Німеччина домовилися про спільну закупівлю систем протиповітряної оборони IRIS-T. Відповідну угоду підписали міністри країн на авіабазі "Рамштайн".

Про це пише Novinite у суботу, 7 вересня.

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Міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов заявив, що країна продовжує підтримувати Україну. На авіабазі "Рамштайн" відбулися двосторонні дискусії між болгарською та українською делегаціями, які зосередилися на спільних рішеннях щодо підтримки України.

Також Запрянов провів зустріч з очільником міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом, де вони обговорили можливості розширення військового співробітництва. Міністри підписали угоду про спільну закупівлю ЗРК IRIS-T SLM в рамках європейської ініціативи "Небесний щит".

"Ця закупівля спрямована на посилення потенціалу протиповітряної оборони ВПС Болгарії, забезпечення технологічного оновлення і оперативної сумісності з системами протиповітряної і протиракетної оборони країн Альянсу", — йдеться у матеріалі.