Шольц незадоволений безробіттям українських біженців — вимагає, аби йшли працювати

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Carsten Koall

Українські біженці в Німеччині мають йти працювати, а місцева влада повинна у цьому сприяти. Кількість осіб, які вже мають роботу, складає понад 200 тисяч.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час зустрічі з електоратом в Бранденбурзькому виборчому окрузі, пише Tagesschau.

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Шольц закликає сотні тисяч українців, які отримали притулок в Німеччині, влаштуватися на роботу і працювати.

Він наголосив, що завдяки програмі Jobturbo кількість українців, які вже мають роботу, складає понад 200 тисяч осіб.

"Але є ще кілька сотень тисяч, якщо можна так висловитися. Ось чому я хотів би, щоб робота була виконана", — сказав німецький канцлер.

Політик підкреслив, що цілком прийнятно, коли людина не можете відразу працювати на посаді, на яку має кваліфікацію, або спочатку може працювати неповний робочий день.

"Подивіться на людей, подивіться, чи це працює. Сертифікати також можна отримати пізніше. Дискусія заснована на тому, що велика частка українських біженців, яких прийняла Німеччина, отримують грошову допомогу замість того, щоб працювати", — підсумував Шольц.