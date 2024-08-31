В Россию экстрадировали воевавших за Украину колумбийцев — что известно

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Служба безопасности России задержала двух граждан Колумбии за то, что они воевали на стороне Украины. Это первый случай, обнародованный с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом пишет Politico.

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Двое колумбийцев находятся в СИЗО строгого режима

Двое мужчин, Александр Анте и Хосе Арон Медина, присоединились к иностранному легиону в Украине летом 2023 года, сообщают местные колумбийские и другие испаноязычные СМИ.

Задержанный колумбиец Хосе Арон Медина. Фото: скриншот

Согласно этим сообщениям, мужчины были задержаны венесуэльскими правоохранительными органами в середине июля по дороге домой во время остановки в Каракасе, а затем экстрадированы в Россию.

Россияне заявили, что у мужчин были обнаружены документы, якобы подтверждающие "противоправную деятельность", и одежда, связанная с батальоном "Карпатская Сечь", в состав которого зачислены иностранные бойцы в Украине.

Задержанный колумбиец Александр Анте. Фото: скриншот

Московский суд поместил мужчин в СИЗО строгого режима "Лефортово", пока продолжается так называемое расследование "участия в вооруженном конфликте", что в России предусматривает максимальное наказание до 15 лет за решеткой.

Российские силовики ведут одного из задержанных по коридорам СИЗО. Фото: скриншот

Экстрадиция и арест, вероятно, направлены на то, чтобы напугать других иностранцев, которые могли бы рассмотреть возможность присоединиться к Вооруженным силам Украины.

Россия тем временем сама активно вербует наемников за границей для собственной войны против Украины, в частности на Кубе и Индии, обещая заоблачные зарплаты и российское гражданство.