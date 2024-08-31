До Росії екстрадували колумбійців, які воювали за Україну — що відомо

Президент Венесуели Ніколас Мадуро та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Служба безпеки Росії затримала двох громадян Колумбії за те, що вони воювали на боці України. Це перший випадок, оприлюднений з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це пише Politico.

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Двоє колумбійців перебувають у СІЗО суворого режиму

Двоє чоловіків, Олександр Анте та Хосе Арон Медіна, приєдналися до іноземного легіону в Україні влітку 2023 року, повідомляють місцеві колумбійські та інші іспаномовні ЗМІ.

Затриманий колумбієць Хосе Арон Медіна. Фото: скриншот

Згідно з цими повідомленнями, чоловіки були затримані венесуельськими правоохоронними органами в середині липня по дорозі додому під час зупинки в Каракасі, а потім екстрадовані до Росії.

Росіяни заявили, що у чоловіків було виявлено документи, що нібито підтверджують "протиправну діяльність", і одяг, пов’язаний з батальйоном "Карпатська Січ", до складу якого зараховані іноземні бійці в Україні.

Затриманий колумбієць Олександр Анте. Фото: скриншот

Московський суд помістив чоловіків у СІЗО суворого режиму "Лефортово", поки триває так зване розслідування "участі у збройному конфлікті", що в Росії передбачає максимальне покарання до 15 років за ґратами.

Російські силовики ведуть одного із затриманих коридорами СІЗО. Фото: скриншот

Екстрадиція та арешт, ймовірно, спрямовані на те, щоб налякати інших іноземців, які могли б розглянути можливість приєднатися до Збройних сил України.

Росія тим часом сама активно вербує найманців за кордоном для власної війни проти України, зокрема на Кубі та в Індії, обіцяючи захмарні зарплати та швидке російське громадянство.