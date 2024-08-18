Во всем Ливанепрекратилась подача электроэнергии

Ливан практически без света. Фото: Tehran Times

В субботу, 17 августа, во всем Ливане полностью прекратилась подача электроэнергии. В связи с исчерпанием запасов мазута электростанция Захрани остановила работу.

Об этом сообщает L'Orient Today.

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Что произошло

По данным государственной энергетической компании Electricité du Liban (EDL), к полудню субботы последний энергоблок электростанции Захрани был принудительно отключен. Причиной стало полное истощение запасов мазута на станции на фоне усиления трансграничных обстрелов между Израилем и группировкой "Хезболла".

В заявлении говорится, что закрытие затронет важнейшие объекты. В частности, аэропорт, порт, водяные насосы, канализационные системы и тюрьмы.

Также EDL заявила, что будет возобновлять работу энергоблоков в соответствии с имеющимися резервами, как только будет обеспечено наличие мазута. Затем подача электроэнергии будет восстановлена до прежнего уровня.

В то же время исполняющий обязанности министра энергетики Валид Файад указал сроки восстановления подачи света. По его словам, свет в стране могут вернуть в течение 24-48 часов.

Между тем Управление водоснабжения Южного Ливана в своем заявлении в субботу сообщило, что отключение EDL оказало "значительное влияние на его способность перекачивает необходимые количество воды" после остановки последнего действующего производственного блока на электростанции Захрани.

В связи с этим граждан призвали максимально экономить воду из-за ожидаемого сокращения водоснабжения. И хоть учреждение запустит свои генераторы для смягчения последствий отношения светлая но этих мер все равно будет недостаточно, чтобы полностью компенсировать сокращения производства воды.

Также L'Orient Today пишет, что в среду, после заседания кабинета министров под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Наджиба Микати, кабинет объявил о достижении соглашения о "закупке части необходимого топлива", чтобы не допустить закрытие компанией EDL всех своих электростанций.

В то же время Фаяд сообщил, причиной отключений электроэнергии являются задержки с поставкой топлива, связанные с несвоевременным переводом средств на счет центрального банка Ирака, зарегистрированного в Banque du Liban (BDL).