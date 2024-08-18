У всьому Лівані припинилася подача електроенергії

Ліван практично без світла. Фото: Tehran Times

У суботу, 17 серпня, у всьому Лівані повністю припинилася подача електроенергії. У зв'язку з вичерпанням запасів мазуту, електростанція Захрані зупинила роботу.

Про це повідомляє L'Orient Today.

Читайте також:

Що сталося

За даними державної енергетичної компанії Electricité du Liban (EDL), опівдні суботи останній енергоблок електростанції Захрані був примусово відключений. Причиною стало повне виснаження запасів мазуту на станції на тлі посилення транскордонних обстрілів між Ізраїлем та угрупуванням "Хезболла".

У заяві йдеться, що закриття торкнеться найважливіших об'єктів. Зокрема, аеропорт, порт, водяні насоси, каналізаційні системи та в'язниці.

Також EDL заявила, що відновлюватиме роботу енергоблоків відповідно до наявних резервів, як тільки буде забезпечено наявність мазуту. Потім подачу електроенергії буде відновлено до попереднього рівня.

Водночас виконуючий обов'язки міністра енергетики Валід Файад вказав термін відновлення подачі світла. За його словами, світло в країні можуть повернути протягом 24-48 годин.

Тим часом Управління водопостачання Південного Лівану у своїй заяві в суботу повідомило, що відключення EDL вплинуло на його здатність перекачувати необхідну кількість води після зупинки останнього діючого виробничого блоку на електростанції Захрані.

У зв'язку з цим громадян закликали максимально економити воду через очікуване скорочення водопостачання. І хоч установа запустить свої генератори для пом'якшення наслідків світла, але цих заходів все одно буде недостатньо, щоб повністю компенсувати скорочення виробництва води.

Також L'Orient Today пише, що в середу, після засідання кабінету міністрів під головуванням виконувача обов'язків прем'єр-міністра Наджиба Мікаті, кабінет оголосив про досягнення угоди про "закупівлю частини необхідного палива", щоб не допустити закриття компанією EDL усіх своїх електростанцій.

Водночас Фаяд повідомив, що причиною відключень електроенергії є затримки з постачанням палива, пов'язані з несвоєчасним переказом коштів на рахунок центрального банку Іраку, зареєстрованого в Banque du Liban (BDL).