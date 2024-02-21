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Литва закроет два КПП на границе с Беларусью — названа дата

21 февраля 2024 21:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Литва закроет два КПП на границе с Беларусью — названа дата
Авто на КПП на литовско-белорусской границе. Иллюстративное фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Правительство Литвы приняло решение о закрытии двух пропускных пунктов на границе с Беларусью в среду, 21 февраля. Они перестанут функционировать с 1 марта 2024 года. Работу на границе между странами продолжат всего два КПП, пересекать которые можно только автобусами и легковыми авто.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Закрытие КПП на границе Литвы и Беларуси

Власти Литвы в Вильнюсе решили закрыть два КПП с Беларусью по соображениям безопасности. Речь идет о пропускных пунктах "Лаворишкес" и "Райгардас", которые перестанут работать с 1 марта и будут закрыты на неопределенный срок.

Следовательно, будут функционировать всего два из шести КПП "Мядининкай" и "Шалчининкай" на границе между странами, общая протяженность которой составляет почти 680 км.

Летом 2023 года руководство Литвы объявило о закрытии КПП "Сумскас" и "Тверецюс". Тогда причиной стало размещение в Беларуси российских наемников ЧВК "Вагнер".

Как указывает министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, закрытие КПП "призвано обеспечить лучший контроль над потоками товаров, транспорта и людей через границу" и "прекратить попытки ввоза и вывоза санкционированных товаров и контрабанды".

Напомним, глава комитета Сейма Литвы по нацбезопасности Лауринас Кащюнас предложил лишать вида на жительство россиян и белорусов. Речь идет о тех, которые ездят в Россию и Беларусь больше, чем один раз в месяц в течение года.

Добавим, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал силовикам организовать патрулирование со стрелковым оружием на улицах страны. Такое решение глава государства объяснил тем, что намерен обеспечить безопасность граждан.

Беларусь
война
граница
КПП
Литва
Россия

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