Литва закроет два КПП на границе с Беларусью — названа дата

Авто на КПП на литовско-белорусской границе. Иллюстративное фото: DW

Правительство Литвы приняло решение о закрытии двух пропускных пунктов на границе с Беларусью в среду, 21 февраля. Они перестанут функционировать с 1 марта 2024 года. Работу на границе между странами продолжат всего два КПП, пересекать которые можно только автобусами и легковыми авто.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Закрытие КПП на границе Литвы и Беларуси

Власти Литвы в Вильнюсе решили закрыть два КПП с Беларусью по соображениям безопасности. Речь идет о пропускных пунктах "Лаворишкес" и "Райгардас", которые перестанут работать с 1 марта и будут закрыты на неопределенный срок.

Следовательно, будут функционировать всего два из шести КПП "Мядининкай" и "Шалчининкай" на границе между странами, общая протяженность которой составляет почти 680 км.

Летом 2023 года руководство Литвы объявило о закрытии КПП "Сумскас" и "Тверецюс". Тогда причиной стало размещение в Беларуси российских наемников ЧВК "Вагнер".

Как указывает министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, закрытие КПП "призвано обеспечить лучший контроль над потоками товаров, транспорта и людей через границу" и "прекратить попытки ввоза и вывоза санкционированных товаров и контрабанды".

Напомним, глава комитета Сейма Литвы по нацбезопасности Лауринас Кащюнас предложил лишать вида на жительство россиян и белорусов. Речь идет о тех, которые ездят в Россию и Беларусь больше, чем один раз в месяц в течение года.

Добавим, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал силовикам организовать патрулирование со стрелковым оружием на улицах страны. Такое решение глава государства объяснил тем, что намерен обеспечить безопасность граждан.