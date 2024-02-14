У Литві пропонують нові обмеження щодо росіян — подробиці

Жителі Литви. Ілюстративне фото: Baltnews

Голова комітету Сейму Литви з нацбезпеки Лаурінас Кащюнас запропонував позбавляти посвідки на проживання росіян і білорусів, які постійно їздять до країн, у яких народилися.

Про це пише видання LRT.

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За словами чиновника, необхідно позбавляти посвідок на проживання тих людей, які їздять до Росії та Білорусі більше, ніж один раз на місяць впродовж року.

Також Кащюнас планує зареєструвати пропозицію щодо заборони брати участь та голосувати на муніципальних виборах росіянам та білорусам, які мають посвідку на постійне проживання в Литві.

Нагадаємо, раніше Литва передала Україні чергову партію військової допомоги. До пакету увійшли тисячі боєприпасів для протитанкових гранатометів "Карл Густав" та системи дистанційного підриву RISE-1.

Також міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтримав Європейський фонд миру для України. За допомогою цього фонду Київ може отримувати військову допомогу.