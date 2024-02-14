В Литве предлагают новые ограничения в отношении россиян — подробности

Жители Литвы. Иллюстративное фото: Baltnews

Председатель комитета Сейма Литвы по нацбезопасности Лауринас Кащюнас предложил лишать вида на жительство россиян и белорусов, которые постоянно ездят в страны, в которых родились.

Об этом пишет издание LRT.

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По словам чиновника, необходимо лишать вида на жительство тех людей, которые ездят в Россию и Беларусь больше, чем один раз в месяц в течение года.

Также Кащюнас планирует зарегистрировать предложение о запрете участвовать и голосовать на муниципальных выборах россиянам и белорусам, которые имеют вид на постоянное проживание в Литве.

Напомним, ранее Литва передала Украине очередную партию военной помощи. В пакет вошли тысячи боеприпасов для противотанковых гранатометов "Карл Густав" и системы дистанционного подрыва RISE-1.

Также министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис поддержал Европейский фонд мира для Украины. Посредством этого фонда Киев может получать военную помощь.