Литва закриє два КПП на кордоні з Білоруссю — названо дату

Авто на КПП на литовсько-білоруському кордоні. Ілюстративне фото: DW

Уряд Литви ухвалив рішення про закриття двох пропускних пунктів на кордоні з Білоруссю у середу, 21 лютого. Вони перестануть функціонувати від 1 березня 2024 року. Роботу на кордоні між країнами продовжать лише два КПП, перетинати які можна тільки автобусами та легковими авто.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Закриття КПП на кордоні Литви і Білорусі

Влада Литви у Вільнюсі вирішила закрити два КПП з Білоруссю з міркувань безпеки. Йдеться про пропускні пункти "Лаворішкес" та "Райгардас", які перестануть працювати з 1 березня та будуть закриті на невизначений термін.

Відтак функціонуватимуть всього два з шести КПП "М'ядинінкай" і "Шалчинінкай" на кордоні між країнами, загальна протяжність якого становить майже 680 км.

Влітку 2023 рокукерівництво Литви оголосило про закриття КПП "Сумскас" і "Тверецюс". Тоді причиною стало розміщення в Білорусі російських найманців ПВК "Вагнер".

Як вказує міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, закриття КПП "покликане забезпечити кращий контроль над потоками товарів, транспорту та людей через кордон" та "припинити спроби ввезення та вивезення санкціонованих товарів та контрабанди".

Нагадаємо, голова комітету Сейму Литви з нацбезпеки Лаурінас Кащюнас запропонував позбавляти посвідки на проживання росіян і білорусів. Йдеться про тих, які їздять до Росії та Білорусі більше, ніж один раз на місяць впродовж року.

Додамо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав силовикам організувати патрулювання зі стрілецькою зброєю на вулицях країни. Таке рішення глава держави пояснив тим, що хоче забезпечити безпеку громадян.