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Литва выгнала из страны замминистра Кабмина времен Януковича

23 апреля 2024 19:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Литва выгнала из страны замминистра Кабмина времен Януковича
Бывший замминистра Кабмина Украины Андрей Кравец. Фото: Украинская правда
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Литовское правительство лишило вида на жительство в стране бывшего заместителя замминистра Кабмина Украины и экс-главу Государственного управления делами Андрея Кравца. Бывший чиновник занимал свои должности во времена президентства Виктора Януковича

Об этом сообщает балтийское издание Delfi.

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Как уточнили литовские силовики, Кравец и его супруга Марина Пелих принимали прямое участие в хищении госбюджета Украины. После Евромайдана экс-регионал с семьей сбежал из Украины, после чего в 2014 году получил вид на жительство в Литве. Там он прожил почти 10 лет и основал свой бизнес.

Спецслужбы страны обратили на него внимание только в прошлом году. По их данным, он поддерживал отношения с окружающими Януковича, из-за чего его заподозрили в угрозе нацбезопасности балтийской страны. В марте прошлого года Департамент миграции Литвы решил не продлевать вид на временное проживание для Кравца и его семьи. Экс-чиновник пытался обжаловать это решение в судах, но все дела были проиграны.

Кто такой Андрей Кравец

андрий портной янукович
Андрей Кравец в 2009 году. Архивное фото: УНИАН

Андрей Кравец был нардепом от "Партии регионов" в течение 2007-2010 гг., занимал должность замминистра Кабмина Анатолия Толстоухова.

25 февраля 2010 года указом Виктора Януковича был назначен главой Государственного управления делами. 26 февраля 2014 указом и.о. президента Александра Турчинова был уволен.

Напомним, ранее мы писали, о том, что бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов, два года назад уехавший из Украины, переписал на своих детей свое элитное имение в поселке Козин Обуховского района Киевской области.

В то же время недавно силовики СБУ сообщили о подозрении экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику и бывшему главе Госрегистрационной службы Дмитрию Ворону.

Литва
Виктор Янукович
Партии регионов
Украина
нардепы

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