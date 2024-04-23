Литва вигнала з країни заступника міністра Кабміну часів Януковича

Колишній заступник міністра Кабміну України Андрій Кравець. Фото: Українська правда

Литовський уряд позбавив посвідки на проживання у країні колишнього заступника міністра фінансів України та ексголову Державного управління справами Андрія Кравця. Колишній урядовець обіймав свої посади за часів президентства Віктора Януковича.

Про це повідомляє балтійське видання Delfi.

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Як уточнили литовські силовики, Кравець та його дружина Марина Пелих брали пряму участь у розкраданні держбюджету України. Після Євромайдану ексрегіонал з родиною втік з України, після чого у 2014 році отримав посвідку на проживання в Литві. Там він прожив майже 10 років і заснував власний бізнес.

Спецслужби країни звернули на нього увагу лише торік. За їхніми даними, він підтримував стосунки з оточенням Януковича, через що його запідозрили у загрозі нацбезпеці балтійської країни. В березні минулого року Департамент міграції Литви вирішив не продовжувати дію посвідки на тимчасове проживання для Кравця та його родини. Ексчиновник намагався оскаржити це рішення в судах, але всі справи було програно.

Хто такий Андрій Кравець

Андрій Кравець у 2009 році. Архівне фото: УНІАН

Андрій Кравець був нардепом від "Партії регіонів" протягом 2007-2010 рр., обіймав посаду заступника міністра Кабміну Анатолія Толстоухова.

25 лютого 2010 року указом Віктора Януковича був призначений головою Державного управління справами. 26 лютого 2014 року указом в.о. президента Олександра Турчинова був звільнений.

Нагадаємо, раніше ми писали, про те, що колишній радник Віктора Януковича Андрій Портнов, який два роки тому виїхав з України, переписав на своїх дітей свій елітний маєток в селищі Козин Обухівського району Київщини.

Водночас не так давно силовики СБУ повідомили про підозру ексміністру освіти та науки Дмитру Табачнику та колишньому очільнику Держреєстраційної служби Дмитру Ворону.