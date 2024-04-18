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Ексрадник Януковича Портнов переписав на дітей свою елітну нерухомість під Києвом

18 квітня 2024 22:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ексрадник Януковича Портнов переписав на дітей свою елітну нерухомість під Києвом
Колишній радник Віктора Януковича Андрій Портнов. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Колишній радник експрезидента України Віктора Януковича та екснардеп "Партії регіонів" Андрій Портнов, який два роки тому виїхав з України, переписав на своїх дітей свою елітну нерухомість. Йдеться про великий маєток колишнього політика в елітному селищі Козин Обухівського району Київщини.

Про це йдеться в черговому розслідуванні спецпроєкту "Радіо.Свобода", "Схеми".

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Як стало відомо, переоформленням майна Портнова в Україні займалися юристи політика за довіреністю, яку він у січні посвідчив у мадридського нотаріуса. 

У договорі дарування від 03.04.2024 зазначено, що в якості подарунка, четверо неповнолітніх дітей Портнова отримали будинок загальною площею у понад 1000 квадратних метрів та земельну ділянку 0,65 га в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра. Вартість майна згідно з договором — 19 млн грн: 14,3 млн грн за маєток, та ще 4,7 млн грн за 65 земельних соток.

портнов янукович
Договір дарування. Джерело: Схеми

Під час переоформлення майна в київського нотаріуса, інтереси дітей представляла цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва, яка з 2014 року має російський паспорт. Від імені Портнова діяла адвокатка Марина Парінова, яка представляла Портнова в судах, коли він перебував в Україні.

Сам маєток з 2016 року було записано на офшорну компанію з Віргінських островів Constellation Innovations Ltd. Тоді його та землю оцінили у 2,5 млн євро. У 2020 року все було продано Портнову агробізнесменом, та ексрегіоналом Андрієм Веревським. 

янукович андрій портнов
Посвідчена у Мадриді заява Портнова. Джерело: Схеми

У 2022 році стало відомо, що родина Портнова користувалася майном, хоча угоду продажу повністю закрили цьогоріч у січні. Тоді політик посвідчив у Мадриді свою заяву про те, що він виконав "усі вимоги та зобов’язання" за договором, та просив зареєструвати будинок і землю на себе в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Маєток офіційно зареєстрували на початку квітня цього року, а згодом київський нотаріус Олеся Липовенко оформила власність на дітей Портнова за договором дарування.

Нагадаємо, раніше журналісти проєкту встановили, що суддя Аріна Литвинова, яка працювала в ліквідованому Окружному адміністративному суді Києва і зараз має чинний статус судді, є громадянкою Росії, отримавши паспорт країни-терористки у 2002 році. 

Також не так давно Держбюро розслідувань передало до суду справу ексначальника Одеського обласного ТЦК СП Євгена Борисова, який незаконно збагатився на 188 мільйонів гривень. 

Київ
Віктор Янукович
нерухомість
Україна
розслідування
будинок

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