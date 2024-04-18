Ексрадник Януковича Портнов переписав на дітей свою елітну нерухомість під Києвом

Колишній радник Віктора Януковича Андрій Портнов. Фото ілюстративне: УНІАН

Колишній радник експрезидента України Віктора Януковича та екснардеп "Партії регіонів" Андрій Портнов, який два роки тому виїхав з України, переписав на своїх дітей свою елітну нерухомість. Йдеться про великий маєток колишнього політика в елітному селищі Козин Обухівського району Київщини.

Про це йдеться в черговому розслідуванні спецпроєкту "Радіо.Свобода", "Схеми".

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Як стало відомо, переоформленням майна Портнова в Україні займалися юристи політика за довіреністю, яку він у січні посвідчив у мадридського нотаріуса.

У договорі дарування від 03.04.2024 зазначено, що в якості подарунка, четверо неповнолітніх дітей Портнова отримали будинок загальною площею у понад 1000 квадратних метрів та земельну ділянку 0,65 га в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра. Вартість майна згідно з договором — 19 млн грн: 14,3 млн грн за маєток, та ще 4,7 млн грн за 65 земельних соток.

Договір дарування. Джерело: Схеми

Під час переоформлення майна в київського нотаріуса, інтереси дітей представляла цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва, яка з 2014 року має російський паспорт. Від імені Портнова діяла адвокатка Марина Парінова, яка представляла Портнова в судах, коли він перебував в Україні.

Сам маєток з 2016 року було записано на офшорну компанію з Віргінських островів Constellation Innovations Ltd. Тоді його та землю оцінили у 2,5 млн євро. У 2020 року все було продано Портнову агробізнесменом, та ексрегіоналом Андрієм Веревським.

Посвідчена у Мадриді заява Портнова. Джерело: Схеми

У 2022 році стало відомо, що родина Портнова користувалася майном, хоча угоду продажу повністю закрили цьогоріч у січні. Тоді політик посвідчив у Мадриді свою заяву про те, що він виконав "усі вимоги та зобов’язання" за договором, та просив зареєструвати будинок і землю на себе в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно.

Маєток офіційно зареєстрували на початку квітня цього року, а згодом київський нотаріус Олеся Липовенко оформила власність на дітей Портнова за договором дарування.

Нагадаємо, раніше журналісти проєкту встановили, що суддя Аріна Литвинова, яка працювала в ліквідованому Окружному адміністративному суді Києва і зараз має чинний статус судді, є громадянкою Росії, отримавши паспорт країни-терористки у 2002 році.

Також не так давно Держбюро розслідувань передало до суду справу ексначальника Одеського обласного ТЦК СП Євгена Борисова, який незаконно збагатився на 188 мільйонів гривень.