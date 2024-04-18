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Экс-советник Януковича Портнов переписал на детей свою элитную недвижимость под Киевом

18 апреля 2024 22:23
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Илья Рябинин
редактор
Экс-советник Януковича Портнов переписал на детей свою элитную недвижимость под Киевом
Бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича и экс-нардеп "Партии регионов" Андрей Портнов, два года назад уехавший из Украины, переписал на своих детей свою элитную недвижимость. Речь идет о большом имении бывшего политика в элитном поселке Козин Обуховского района Киевской области.

Об этом говорится в очередном расследовании спецпроекта "Радио.Свобода", "Схемы".

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Как стало известно, переоформлением имущества Портнова в Украине занимались юристы политика по доверенности, которую он в январе засвидетельствовал у мадридского нотариуса.

В договоре дарения от 03.04.2024 указано, что в качестве подарка четверо несовершеннолетних детей Портнова получили дом общей площадью более 1000 квадратных метров и земельный участок 0,65 га в закрытом коттеджном поселении на берегу Днепра. Стоимость имущества согласно договору — 19 млн грн: 14,3 млн грн за поместье и еще 4,7 млн грн за 65 земельных соток.

портнов янукович
Договор дарения. Источник: Схемы

Во время переоформления имущества у киевского нотариуса, интересы детей представляла гражданская жена Портнова Анастасия Валяева, у которой с 2014 года есть российский паспорт. От имени Портнова действовала адвокат Марина Паринова, которая представляла Портнова в судах, когда он находился в Украине.

Само имение с 2016 года было записано на оффшорную компанию с Виргинских островов Constellation Innovations Ltd. Тогда его и землю оценили в 2,5 млн. евро. В 2020 году все было продано Портнову агробизнесменом и экс-регионалом Андреем Веревским.

янукович андрий портнов
Удостоверенное в Мадриде заявление Портнова. Источник: Схемы

В 2022 году стало известно, что семья Портнова пользовалась имуществом, хотя сделку продажи полностью закрыли в январе этого года. Тогда политик удостоверил в Мадриде свое заявление о том, что он выполнил "все требования и обязательства" по договору и просил зарегистрировать дом и землю на себя в Госреестре прав на недвижимое имущество.

Имение официально зарегистрировали в начале апреля этого года, а впоследствии киевский нотариус Олеся Липовенко оформила собственность на детей Портнова по договору дарения.

Напомним, ранее журналисты проекта установили, что судья Арина Литвинова, работавшая в ликвидированном Окружном административном суде Киева и сейчас имеющая действующий статус судьи, является гражданкой России, получив паспорт страны-террористки в 2002 году.

Также недавно Госбюро расследований передало в суд дело экс-начальника Одесского областного ТЦК СП Евгения Борисова, который незаконно обогатился на 188 миллионов гривен.

Киев
Виктор Янукович
недвижимость
Украина
расследование
дом

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