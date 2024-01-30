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Лидеры ЕС на саммите согласуют продление военной помощи Украине, — Reuters

30 января 2024 15:49
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Лидеры ЕС на саммите согласуют продление военной помощи Украине, — Reuters
Саммит ЕС. Иллюстративное фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Стало известно, что главы государств Европейского Союза подтвердят свое обещание продолжать оказывать "своевременную и постоянную военную поддержку" Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля. Также будут обсуждены ускорения поставок в Украину боеприпасов и ракет.

Об этом сообщает Reuters.

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Утверждение о продолжении поставок военной помощи для Украины является проектом коммюнике саммита лидеров стран ЕС. В нем говорится, в частности, и об ускорении предоставления боеприпасов и ракет.

"Европейский совет повторяет настоятельную потребность ускорить поставки боеприпасов и ракет", — говорится в коммюнике.

Однако остается открытым вопрос, выделят ли руководители стран ЕС 5 миллиардов евро на помощь Украине, которые планируют направить в Европейский фонд мира. Он используется для финансирования оружия для Киева.

Члены ЕС месяцами спорили по поводу будущей роли фонда в военной помощи Украине, а Германия предполагает, что теперь в центре внимания должна быть двусторонняя помощь от отдельных стран ЕС.

Как отмечают в издании, информация о новом пакете помощи на 5 млрд евро прописана в коммюнике в квадратных скобках. Это свидетельствует о том, что решение находится на этапе обсуждения.

Главной темой саммита в Брюсселе есть попытки достичь договоренности о пакете финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро, на который на предыдущем саммите Венгрия наложила вето.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса Президента Украины в Ужгороде отказался комментировать позицию Венгрии о предоставлении Украине помощи. Венгерский дипломат не раскрыл никаких деталей о том, разблокирует ли страна 50 млрд евро для нашего государства.

Добавим, Нидерланды приняли решение о выделении Украине 122 млн евро на военную помощь. Средства будут направлены на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.

Европейский союз
война
военная помощь
Украина
саммит

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