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Лідери ЄС на саміті узгодять продовження військової допомоги Україні, — Reuters

30 січня 2024 15:49
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Лідери ЄС на саміті узгодять продовження військової допомоги Україні, — Reuters
Саміт ЄС. Ілюстративне фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Стало відомо, що глави держав Європейського Союзу підтвердять свою обіцянку продовжувати надавати "своєчасну та сталу військову підтримку" Україні на саміті в Брюсселі 1 лютого. Також буде обговорено пришвидшення постачання до України боєприпасів і ракет.

Про це повідомляє Reuters.

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Твердження про продовження постачання військової допомоги для України є проєктом комюніке саміту лідерів країн ЄС. У ньому зазначається, зокрема, й про прискорення надання боєприпасів і ракет.

"Європейська рада повторює нагальну потребу прискорити постачання боєприпасів і ракет", — йдеться в комюніке.

Однак, наразі залишається відкритим питання, чи виділять очільники країн ЄС 5 мільярдів євро на допомогу Україні, які планують спрямувати у Європейський фонд миру. Він використовується з метою фінансування зброї для Києва.

Члени ЄС місяцями сперечалися щодо майбутньої ролі фонду у військовій допомозі Україні, а Німеччина припускає, що тепер у центрі уваги має бути двостороння допомога від окремих країн ЄС.

Як зазначають у виданні, інформація про новий пакет допомоги на 5 млрд євро прописаний в комюніке у квадратних дужках. Це свідчить про те, що він рішення перебуває на етапі обговорення.

Головною темою саміту у Брюсселі є спроби досягти домовленості щодо пакета фінансової допомоги Україні на 50 мільярдів євро, на який на попередньому саміті Угорщина наклала вето.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час зустрічі з очільником МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу Президента України в Ужгороді відмовився коментувати позицію Угорщини щодо надання Україні допомоги. Угорський дипломат не розкрив жодних деталей про те, чи розблокує все ж таки країна 50 млрд євро для нашої держави.

Додамо, Нідерланди ухвалили рішення про виділення Україні 122 млн євро на військову допомогу. Кошти спрямують на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.

Європейський союз
війна
військова допомога
Україна
саміт

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