Лідери ЄС на саміті узгодять продовження військової допомоги Україні, — Reuters

Саміт ЄС. Ілюстративне фото: REUTERS

Стало відомо, що глави держав Європейського Союзу підтвердять свою обіцянку продовжувати надавати "своєчасну та сталу військову підтримку" Україні на саміті в Брюсселі 1 лютого. Також буде обговорено пришвидшення постачання до України боєприпасів і ракет.

Про це повідомляє Reuters.

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Твердження про продовження постачання військової допомоги для України є проєктом комюніке саміту лідерів країн ЄС. У ньому зазначається, зокрема, й про прискорення надання боєприпасів і ракет.

"Європейська рада повторює нагальну потребу прискорити постачання боєприпасів і ракет", — йдеться в комюніке.

Однак, наразі залишається відкритим питання, чи виділять очільники країн ЄС 5 мільярдів євро на допомогу Україні, які планують спрямувати у Європейський фонд миру. Він використовується з метою фінансування зброї для Києва.

Члени ЄС місяцями сперечалися щодо майбутньої ролі фонду у військовій допомозі Україні, а Німеччина припускає, що тепер у центрі уваги має бути двостороння допомога від окремих країн ЄС.

Як зазначають у виданні, інформація про новий пакет допомоги на 5 млрд євро прописаний в комюніке у квадратних дужках. Це свідчить про те, що він рішення перебуває на етапі обговорення.

Головною темою саміту у Брюсселі є спроби досягти домовленості щодо пакета фінансової допомоги Україні на 50 мільярдів євро, на який на попередньому саміті Угорщина наклала вето.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час зустрічі з очільником МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу Президента України в Ужгороді відмовився коментувати позицію Угорщини щодо надання Україні допомоги. Угорський дипломат не розкрив жодних деталей про те, чи розблокує все ж таки країна 50 млрд євро для нашої держави.

Додамо, Нідерланди ухвалили рішення про виділення Україні 122 млн євро на військову допомогу. Кошти спрямують на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.