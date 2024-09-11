ЧВК Вагнер в Африке — стало известно, что случилось с наемниками, которые воевали в Бахмуте

Импровизированный мемориал погибшим "вагнеровцам" в России. Фото: REUTERS/Юлия Морозова

Министерство обороны России умалчивает судьбу наемников ЧВК "Вагнер", которые после Бахмута ушли воевать в Африку, и игнорирует родственников пропавших без вести "вагнеровцев". Как выяснилось, многие наемники погибли и лежат по пустыням в Мали, а российские власти не прилагают усилий для возвращения тел.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Что известно о судьбе "вагнеровцев"

Агентство узнало и рассказало историю о судьбе нескольких "вагнеровцев", воевавших в Мали. По данным издания, многие наемники погибли и лежат по пустыням, а российские власти игнорируют их родственников и реально замалчивают ситуацию с ЧВК "Вагнер".

Бой, заинтересовавший журналистов, происходил у города Тинзаватен, он расположен на границе между Алжиром и Мали. В июле "вагнеровцы" столкнулись там с повстанцами-туарегами и проиграли. Ориентировочно там погибли 84 человека из ЧВК "Вагнер" и еще 47 малийцев.

"В общей сложности в Африке может находиться около 6 000 "вагнеровцев", в Мали — 1 500-2 000. Но Минобороны России, куда вроде бы влилась ЧВК, молчит о деятельности наемников и ничего не рассказывает об их судьбах", — говорится в сообщении.

Некоторые переписки "вагнеровцев" с родственниками и близкими, которые получили журналисты, свидетельствуют о том, что семьям звонят по телефону и сообщают о погибших представители подразделений. Некоторых удается забрать и похоронить дома, некоторых — нет.