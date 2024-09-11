ПВК Вагнер в Африці — стало відомо, що трапилось з найманцями, які воювали в Бахмуті

Імпровізований меморіал загиблим "вагнерівцям" у Росії. Фото: REUTERS/Yulia Morozova

Міністерство оборони Росії замовчує долю найманців ПВК "Вагнер", які після Бахмута пішли воювати в Африку, та ігнорує родичів "вагнерівців", які зникли безвісти. Як з'ясувалося, багато найманців загинули та лежать по пустелях в Малі, а російська влада не докладає зусиль для повернення тіл.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо про долю "вагнерівців"

Агентство дізналось та розповіло історію про долю кількох "вагнерівців", які воювали у Малі. За даними видання, багато найманців загинули та лежать по пустелях, а російська влада ігнорує їхніх родичів та замовчує реально ситуацію з ПВК "Вагнер".

Бій, який зацікавив журналістів, відбувався біля міста Тінзаватен, воно розташоване на кордоні між Алжиром та Малі. У липні "вагнерівці" зіткнулися там з повстанцями-туарегами і програли. Орієнтовно там загинули 84 людей з ПВК "Вагнер" та ще 47 малійців.

"Загалом в Африці може перебувати близько 6 000 "вагнерівці", у Малі — 1 500-2 000. Але Міноборони Росії, куди начебто влилась ПВК, мовчить щодо діяльності найманців і нічого не розповідає про їхні долі", — йдеться у повідомленні.

Деякі листування "вагнерівців" з родичами та близькими, які отримали журналісти, свідчать про те, що родинам телефонують та повідомляють про загиблих представники підрозділів. Декого вдається забрати та поховати вдома, декого — ні.