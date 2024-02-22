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Лачен назвал сумму сбора на морские дроны СБУ, которую удалось собрать за день

22 февраля 2024 21:11
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Лачен назвал сумму сбора на морские дроны СБУ, которую удалось собрать за день
Волонтер Игорь Лаченков, основатель Monobank Олег Гороховский, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и представитель СБУ. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Блогер Игорь Лаченков по прозвищу Лачен назвал сумму доната на морские дроны Sea Baby, которую удалось собрать за один день. По состоянию на вечер 22 февраля, удалось собрать 100 млн гривен.

Об этом Лачен сообщил в Telegram.

Сбор на морские дроны

Ранее Лачен сообщил, что сбор был организован совместно с UNITED24, Monobank и волонтером Сергеем Стерненко. Задача — собрать средства в размере 297,5 миллиона гривен для приобретения 35 катеров, способных нейтрализовать российские морские силы.

Что известно про морские дроны Sea Baby

Sea Baby — разработка Службы безопасности Украины, беспилотные надводные судна, с помощью которых СБУ нанесла удар по Крымскому мосту и уничтожила девять судов России. 

Этот дрон способен перевозить до 850 кг взрывчатых веществ, достигать скорости до 90 км/ч и преодолевать дистанцию в 1000 км. Особенностью Sea Baby является его корпус, изготовленный из материала, невидимого для радаров. 

Отметим, что стоимость одного такого морского беспилотника составляет 8,5 миллиона гривен.

Лачен
Сообщение Лачена. Фото: скриншот

Напомним, за прошедшую неделю украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров указал, что удалось уничтожить танки, бронемашины, грузовики и пушки оккупантов.

Также в Украине началась работа по созданию новейшего морского подводного дрона, который сможет вытеснить Черноморский флот из территориальных вод Украины.

СБУ
Сергей Стерненко
блогеры
беспилотники
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