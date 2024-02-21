Морской бой по-украински — Гороховский, Лачен и Стерненко заинтриговали новым видео

Сергей Стерненко, Михаил Федоров, Игорь Лаченков, Олег Гороховский и представитель СБУ. Фото: скриншот

Глава Monobank Олег Гороховский заинтриговал сеть новым видео. В подписи видео бизнесмен написал слово "завтра", а на одном из кадров написано, что 22 февраля состоится морской бой.

Соответствующее видео Гороховский опубликовал в Telegram в среду, 21 февраля.

Морской бой по-украински

На видео кроме Олега Гороховского можно увидеть министра цифровой трансформации Михаила Федорова, блогера Игоря Лачена, волонтера Сергея Стерненко, а также представителя Службы безопасности Украины.

"Завтра…", — написал Гороховский.

Примечательно, что практически все указанные люди также опубликовали это видео на своих страницах.

Отметим, что Михаил Федоров под видео заинтриговал подписью, что российских кораблей будет меньше.

Напомним, за прошедшую неделю украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники. Федоров указал, что удалось уничтожить танки, бронемашины, грузовики и пушки оккупантов.

Министр также показал дроны, закупленные Украиной для Сил обороны. Одними из них являются БпЛА "Бобер", которые первыми выполняли спецоперации Украины в России. Беспилотники были закуплены в рамках проекта "Армия дронов".