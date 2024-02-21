Закупка дронов для ВСУ — Федоров рассказал о системе контроля

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Минцифры

Сегодня дроны стали неотъемлемой частью борьбы с врагом на фронте. Украинские защитники используют беспилотные летательные аппараты, чтобы поражать многомиллионную технику противника и наносить удары по личному составу оккупантов. В Украине была построена жесткая система контроля прозрачной закупки дронов для Вооруженных сил. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал об основных введенных мерах.

Об этом чиновник сообщил в интервью "Украинской правде".

Система контроля прозрачной закупки дронов для ВСУ

Федоров рассказал, что в начале полномасштабного вторжения в Украину не существовало прозрачной системы закупки БпЛА, однако сейчас каждый этап контролируется САП и НАБУ в сотрудничестве в рамках проекта "Армия дронов".

Введенные меры в Украине для прозрачной закупки дронов:

В Украине все БпЛА закупаются только по запросу от бойцов. Следовательно, необходимые дроны попадают в те подразделения, где они точно нужны. Увеличена маржинальность для украинских компаний с 1% до 25%. Это позволило производителям создавать больше дронов и при этом зарабатывать на изготовлении техники. Система контроля предполагает, что каждый беспилотник проходит экспертизу цены. Правительство утвердило постановление КМУ об обязательной экспертизе цены на закупки БпЛА отечественного производства, которые уникальны в мире. Введена CRM-система для всех контрактов по БпЛА. Это позволяет видеть все этапы закупки дрона, его стоимость, контракт с компанией. Подписаны два меморандума с САП и НАБУ. Это сотрудничество позволяет достичь самой низкой цены за дроны.

Благодаря сотрудничеству с антикоррупционными органами с мая 2023 года уже перечислили 714 млн грн на проект "Армия дронов", что позволило закупить тысячи БпЛА для ВСУ.

"Следующий шаг — закупки через систему Prozorro. В феврале правительство приняло постановление, и теперь государство будет закупать иностранные масмаркет-дроны через систему Prozorro. Это касается "Мавиков", "Аутеллов", "Матриксов" и т.д. Все будет максимально безопасно: в отчетах будет содержаться описание комплектации дронов, а оборонный поставщик, сумма и объем закупки по-прежнему будут оставаться скрытыми", — рассказал Федоров.

Министр убежден, что с помощью Prozorro в Украине появится большая конкуренция среди производителей, что позволит государству закупать дроны быстрее и по выгодной стоимости.

Напомним, за прошедшую неделю украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники. Федоров указал, что удалось уничтожить танки, бронемашины, грузовики и пушки оккупантов.

Министр также показал дроны, закупленные Украиной для Сил обороны. Одними из них являются БпЛА "Бобер", которые первыми выполняли спецоперации Украины в России. Беспилотники были закуплены в рамках проекта "Армия дронов".