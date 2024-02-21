Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Закупка дронов для ВСУ — Федоров рассказал о системе контроля arrow

Закупка дронов для ВСУ — Федоров рассказал о системе контроля

21 февраля 2024 17:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Закупка дронов для ВСУ — Федоров рассказал о системе контроля
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Минцифры
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сегодня дроны стали неотъемлемой частью борьбы с врагом на фронте. Украинские защитники используют беспилотные летательные аппараты, чтобы поражать многомиллионную технику противника и наносить удары по личному составу оккупантов. В Украине была построена жесткая система контроля прозрачной закупки дронов для Вооруженных сил. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал об основных введенных мерах.

Об этом чиновник сообщил в интервью "Украинской правде".

Система контроля прозрачной закупки дронов для ВСУ

Федоров рассказал, что в начале полномасштабного вторжения в Украину не существовало прозрачной системы закупки БпЛА, однако сейчас каждый этап контролируется САП и НАБУ в сотрудничестве в рамках проекта "Армия дронов".

Введенные меры в Украине для прозрачной закупки дронов:

  1. В Украине все БпЛА закупаются только по запросу от бойцов. Следовательно, необходимые дроны попадают в те подразделения, где они точно нужны.
  2. Увеличена маржинальность для украинских компаний с 1% до 25%. Это позволило производителям создавать больше дронов и при этом зарабатывать на изготовлении техники.
  3. Система контроля предполагает, что каждый беспилотник проходит экспертизу цены. Правительство утвердило постановление КМУ об обязательной экспертизе цены на закупки БпЛА отечественного производства, которые уникальны в мире.
  4. Введена CRM-система для всех контрактов по БпЛА. Это позволяет видеть все этапы закупки дрона, его стоимость, контракт с компанией.
  5. Подписаны два меморандума с САП и НАБУ. Это сотрудничество позволяет достичь самой низкой цены за дроны.

Благодаря сотрудничеству с антикоррупционными органами с мая 2023 года уже перечислили 714 млн грн на проект "Армия дронов", что позволило закупить тысячи БпЛА для ВСУ.

"Следующий шаг — закупки через систему Prozorro. В феврале правительство приняло постановление, и теперь государство будет закупать иностранные масмаркет-дроны через систему Prozorro. Это касается "Мавиков", "Аутеллов", "Матриксов" и т.д. Все будет максимально безопасно: в отчетах будет содержаться описание комплектации дронов, а оборонный поставщик, сумма и объем закупки по-прежнему будут оставаться скрытыми", — рассказал Федоров.

Министр убежден, что с помощью Prozorro в Украине появится большая конкуренция среди производителей, что позволит государству закупать дроны быстрее и по выгодной стоимости.

Напомним, за прошедшую неделю украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники. Федоров указал, что удалось уничтожить танки, бронемашины, грузовики и пушки оккупантов.

Министр также показал дроны, закупленные Украиной для Сил обороны. Одними из них являются БпЛА "Бобер", которые первыми выполняли спецоперации Украины в России. Беспилотники были закуплены в рамках проекта "Армия дронов".

Михаил Федоров
война
беспилотники
Украина
Минцифры
дроны
закупки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме