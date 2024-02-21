Закупівля дронів для ЗСУ — Федоров розповів про систему контролю

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Мінцифри

Сьогодні дрони стали невіддільною частиною боротьби з ворогом на фронті. Українські захисники використовують безпілотні літальні апарати, щоб уражати багатомільйонну техніку противника та завдавати ударів по особовому складу окупантів. В Україні побудували жорстку систему контролю прозорої закупівлі дронів для Збройних сил. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про основні запроваджені заходи.

Про це посадовець повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

Система контролю прозорої закупівлі дронів для ЗСУ

Федоров розповів, що на початку повномасштабного вторгнення в Україні не існувало прозорої системи закупівлі БпЛА, однак зараз кожен етап контролюється САП та НАБУ у співробітництві в межах проєкту "Армія дронів".

Запроваджені заходи в Україні для прозорої закупівлі дронів:

В Україні усі БпЛА закуповуються лише за запитом від бійців. Відтак необхідні дрони потрапляють до тих підрозділів, де вони точно потрібні. Збільшено маржинальність для українських компаній з 1% до 25%. Це дало можливість виробникам створювати більше дронів і при цьому заробляти на виготовленні техніки. Системою контролю передбачено, що кожен безпілотник проходить експертизу ціни. Уряд затвердив постанову КМУ про обов'язкову експертизу ціни на закупівлі БпЛА вітчизняного виробництва, які є унікальними в світі. Запроваджено CRM-систему для всіх контрактів по БпЛА. Це дозволяє бачити всі етапи закупівлі дрона, його вартість, контракт з компанією. Підписано два меморандуми з САП та НАБУ. Ця співпраця дозволяє досягти найнижчої ціни за дрони.

Завдяки співпраці з антикорупційними органами від травня 2023 року вже перерахували 714 млн грн на проєкт "Армія дронів", що дозволило закупити тисячі БпЛА для ЗСУ.

"Наступний крок — закупівлі через систему Prozorro. В лютому уряд ухвалив постанову, і тепер держава закуповуватиме іноземні масмаркет-дрони через систему Prozorro. Це стосується "Мавіків", "Аутелів", "Матріксів" тощо. Усе буде максимально безпечно: у звітах міститиметься опис комплектації дронів, а оборонний постачальник, сума та обсяг закупівлі, як і раніше, залишатимуться прихованими", — розповів Федоров.

Міністр переконаний, що за допомогою Prozorro в Україні з'явиться більша конкуренція серед виробників, що дасть змогу державі закуповувати дрони швидше та за вигідною вартістю.

Нагадаємо, впродовж минулого тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. Федоров вказав, що вдалося знищити танки, бронемашини, вантажівки та гармати окупантів.

Міністр також показав дрони, які Україна закупила для Сил оборони. Одними з них є БпЛА "Бобер", які першими виконували спецоперації України в Росії. Безпілотники були закуплені в межах проєкту "Армія дронів".